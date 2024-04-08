新任熊女郎與張敬軒合照勁興奮　晒震撼身材網民笑言：想食咗軒公

新任「熊女郎」卡姐（Rebecca）出名身材好，且經常在Instagram（IG）派福利，故深受網民喜愛，現時IG坐擁近18萬粉絲，人氣強勁。

「熊女郎」卡姐身材好好。（IG@becalouest）

當年卡姐因為呢張相而走紅。（IG@becalouest）

這位人氣KOL原來是張敬軒的死忠粉絲，日前她到竹翠公園觀賞了偶像在《春浪音樂節 • 香港站》的演出，並且還有合照機會，令她興奮不已，事後在社交平台分享喜悅：「冇諗過咁多年之後！今晚可以同 @hinscheung 合照，我真係由細聽你啲歌大心（附上多張陳年合照，回憶湧上心頭！haha我以前個樣好薯仔）今晚真的太激動了！！！做了超級粉絲咁耐見到軒公真係激動到講唔到嘢，唯有係度打返記錄低心多謝你嘅歌陪伴左我咁耐！！同埋俾到好多正能量我地！」

卡姐日前去欣賞偶像張敬軒演出。（IG@becalouest）

還伸脷自拍好開心。（IG@becalouest）

卡姐笑言見到偶像激動到手震，震得有點離譜。（IG@becalouest）

在附上的多張陳年合照中，可見卡姐如一般粉絲追星一樣，會到電台、簽名會等地方等偶像，在偶像隔離一副怕怕醜醜的樣子，非常可愛。然而，今次「再遇」軒公，卡姐可謂完全釋放出去，合照時單眼、伸脷、自拍全部出齊。而最令卡姐開心死的是，還得到軒公本尊Follow，她激動多謝偶像：「我真係太太太太太太太激動，咁多年嘅心願終於實現咗！」而熊仔頭也有轉發「祝賀」：「卡姐係 @hinscheung 多年忠實Fans，佢入FH（FHProductionHK）係為咗有日可以見張敬軒，但佢冇諗過係完全唔關事。」

卡姐還分享以前的追星相。（IG@becalouest）

網民讚卡姐以前同現在樣子分別不大。（IG@becalouest）

見到偶像怕醜。（IG@becalouest）

網民大讚卡姐以前同現在樣子變化不大，一樣靚女：「愈大愈靚」、「兩個都食防腐劑的」、「好開心呀！希望你哋有合作機會。」另外，也有不少網民聚焦在卡姐的身材上，皆因卡姐當晚穿了一件勁貼身的U領低胸鏤空短版運動上衣，將其fit到漏的性感身材表露無遺，非常吸睛，有網民搞笑留言：「想食咗軒公。」又笑指她見偶像果然戰鬥力十足。

卡姐開心偶像follow她。（IG@becalouest）

卡姐所屬的YouTube頻道熊仔頭「FHProductionHK」也有轉載「祝賀」。（IG@becalouest）

卡姐當日一身打扮大騷美好身段。（IG@becalouest）