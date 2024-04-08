何廣沛孖女友英國撐愛隊　呢個方式放閃令網民好奇：影埋結婚相？

現年35歲的何廣沛（Matthew）是近年無綫力捧小生之一，事業發展順利的同時，愛情方面也非常得意，與公關公司創辦人兼美甲店老闆娘Sarah愛得甜蜜。

何廣沛大方承認與Sarah的戀情，兩人愈愛愈甜蜜。（讀者提供）

「跟得女友」Sarah早前罕有放閃，看得出她十分支持何廣沛！（IG@）

眾所週知，何廣沛是英超球隊「紅魔鬼」曼聯的死忠球迷，近日他就飛往當地觀賞曼聯主場迎戰死敵利物浦的英超賽事，親身入場支持愛隊。雖然「雙紅會」最後握手言和，但何廣沛開得非常投入，透過社交平台紀錄場內每一個精彩時刻。

何廣沛日前到英國支持愛隊曼聯。（IG@matthew_hkp）

當然不少得Stadium Tour。（IG@matthew_hkp）

何廣沛入場觀賞「雙紅會」，支持愛隊曼聯。（IG@matthew_hkp）

睇得非常投入。（IG@matthew_hkp）

還跟當地球迷合照。（IG@matthew_hkp）

原來，Sarah今次也當上「跟得夫人」，陪男友到英國睇波，認真唔話得。雖然兩人未有在對方的社交平台出現，但只要有追蹤他們社交平台的朋友，都不難發現，皆因Sarah也有分享她到曼聯主場的限時動態。

Sarah今次也當上「跟得夫人」，陪男友到英國睇波。（IG@sarahmiu)

齊齊穿上紅魔波衫。（IG@sarahmiu)

Sarah也有分享她在英國的街拍，這個男友視覺無得輸。（IG@sarahmiu)

然而，有一個細節更讓網民好奇二人此旅是否順道影婚紗相。何出此言？皆因有眼利網民發現何廣沛和Sarah，都在曼聯的7號經典波衫上印了對方的英文名字，此舉通常是波友與另一半影結婚相時，較多會做的「指定動作」，故有網民留言：「影埋結婚相？」推測何廣沛趁此行向女友求婚，並順道在愛隊主場影結婚相。

有眼利網民發現何廣沛和Sarah都在曼聯的7號經典波衫上印了對方的名字。（IG@matthew_hkp）

網民推測何廣沛趁此行向女友求婚，並影結婚相。（IG@sarahmiu)

雖然何廣沛與Sarah拍拖只約一年多時間，但Sarah卻是男友入行後首位承認的女友。自公佈拍拖後，何廣沛處處保護女友，而且每次提及對方都總是甜絲絲，稱二人有講不完的話題，更坦言會女優為結婚對象，看得出他對這段感情的認真程度，所以如果閃婚都一點不意外。也有網民羨慕何廣沛，能找到一個願意陪自己飛赴英國並入場支持自己愛隊的另一半，夫復何求！