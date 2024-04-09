胡楓唔怕造馬之嫌　自爆同呢位《中年2》人氣參賽者驚人神秘關係

無綫（TVB）歌唱比賽選秀節目《中年好聲音》早前已圓滿落幕，譚輝智以一首《記憶棉》敗給古淖文，屈居亞軍，但依然人氣高企。近日他接受大前輩胡楓訪問，竟被爆是修哥世侄！

大熱譚輝智壓軸出場，他挑選的歌曲是MC 張天賦《記憶棉》。（片段截圖）

譚輝智唔覺得自己揀錯歌，佢嘅出發點係自己鍾唔鍾意。(陳順禎 攝)

修哥一開波先介紹譚輝智，「各位朋友，呢位呢，就係我世侄。」再與譚輝智熱情握手，他大讚譚輝智聰明又乖仔，之後修哥表示：「點解呢？因為佢爸爸、我叫佢做籌哥嘅，同我非常之好朋友。」修哥又爆譚輝智爸爸譚握籌原來自組慈善樂隊名為「福祿壽」，譚輝智爆返修哥料，指修哥都不時客串組合成員，與譚輝智爸爸合唱。

譚輝智嘅朋友、爸爸同表哥。(陳順禎 攝)

譚輝智同太太。(陳順禎 攝)

之後修哥又問譚輝智是否識狄波拉，稱狄波拉也是譚輝智粉絲。譚輝智稱早前出席張國榮經理人陳淑芳生日宴會，才得悉對方一直有留意自己，「我見到佢背後嗌我叫，我就心諗邊個，呢個場都會嗌我個名。一擰轉面，原來就係狄波拉。成晚都傾偈，話好鍾意呢個節目。」

修哥又稱，狄波拉認識譚輝智之前，每次食飯都會談及譚輝智，「我特登講：『輝智有咩好呀？』個個都笑，我就望住佢表情點啦，佢都知道我講笑，都笑啦。」修哥又指，狄波拉明言要做譚輝智歌迷會會長；又表示自：「佢一路打麻將，一路都要聽你嘅歌㗎！」譚輝智謙稱：「佢個個都有聽嘅。」

修哥識譚輝智爸爸譚握籌。（抖音）

自爆關係。（抖音）

大讚譚輝智聰明又靚仔。（抖音）