愛回家｜蘇韻姿解凍後突被TVB官網除名　12字回應離巢揣測

蘇韻姿16年選港姐入行，雖然無三甲名次，但挾住加拿大皇后大學戲劇學士學位背景，她很快已有機會入劇組，憑《愛．回家之開心速遞》熊心如（紅衫魚）一角成功入屋，連續三年獲提名《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女配角」，亦先後入圍過兩次「飛躍進步女藝員」。

蘇韻姿飾演的熊心如，原本是《愛．回家》靈魂人物。（劇照）

蘇韻姿憑《愛．回家》成功入屋。

然而，她自23年初就被踢出《愛．回家》劇組，有傳是因為工作態度差、遲到等得罪高層被雪藏，即使劇中老竇「熊樹根」劉丹開聲向監製求情，都冇得留低。觀眾表示不捨得紅衫魚，一直等她回歸，每當問蘇韻姿回應時，她亦表示只能等公司安排，但相信「熊家」最終都會齊人。

觀眾都好鍾意睇熊家。（劇照）

有指當時劉丹代向監製求情，蘇韻姿都冇得留低。（劇照）

而蘇韻姿於去年8月終於獲逐步解凍，現身《濠玩夏水禮》等綜藝，其後更有劇拍，演出《非份之罪》、《黑色月光》等劇集。她舊年11月出席《非份之罪》開鏡時，坦言自己已有一段時間冇拍劇，知道自己有不足，說：「希望嚟緊呢次可以好好把握，亦都會好珍惜呢次機會，做好自己。（正式解凍？）呢啲要問返公司，我都唔知正唔正式，但感恩今年公司都有畀唔同嘅機會我。（最想重返《愛·回家》？）我都好掛住大家，但專注好目前嘅工作先，之後嘅嘢隨緣。」對於重返《愛．回家》與否，明顯已改口風。

去年8月蘇韻姿終於獲逐步解凍，現身《濠玩夏水禮》等綜藝節目。（電視截圖）

蘇韻姿去年底開始有劇拍，包括《非份之罪》。（資料圖片）

蘇韻姿曾表示會好珍惜今次機會，非常勤力刨劇本。（IG@andreaso_）

蘇韻姿積極開拓不同可能性，如去年就與關寶慧等演出舞台劇《我們的青春日誌》。（IG@andreaso_）

剛拍畢《黑色月光》的她，近日才開心分享拍劇心情，又很高興可以跟由細睇到大的視后偶像楊茜堯合作，不過同時間卻傳來蘇韻姿離開TVB的消息。TVB官網上已把蘇韻姿除名，而她的IG上亦沒有任何TVB經理人聯絡資料（反而facebook仍有，疑未更新）。

蘇韻姿近日在新劇與偶像楊茜堯合作，她非常興奮。（IG@andreaso_）

蘇韻姿的IG上，已沒有經理人聯絡資料。（IG@andreaso_）

反而facebook就仍然保留。（Andrea So 蘇韻姿）

記者聯絡蘇韻姿查詢是否已跟無綫完約，她聽罷問題後就表示自己正在揸車，當記者再問是否已完約，她未有正面回應，支支吾吾說：「我……我…而家都仲有工作在身…… Sorry，（揸緊車）真係有啲危險，Sorry，唔好意思！」並連忙道歉指現時不方便講電話，禮貌地請記者用WhatsApp聯絡，她其後以短訊回應：「☺️好快會有消息update大家，多謝你」相信稍後才會正式對外公佈離巢一事。【更新：9日中午時份，她正式發文宣布離巢，詳見另一報道。】

蘇韻姿的未有正面回應離巢一事，更惹人揣測。（IG@andreaso_）

蘇韻姿近日貼出一輯街拍相，大騷長腿。（IG@andreaso_）