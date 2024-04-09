28歲學霸港姐獨資60萬開美容院　Po超火辣水著相自己做埋生招牌

現年28歲的黃子桐（Rachel）是2018年落選港姐，大學畢業於香港大學，當時主修中文及犯罪學系，畢業後她參選港姐，可惜12強止步，之後順利成章簽約無綫入行，參演過不少劇集，當中在《十八年後的終極告白2》和《OPM》等更有大膽演出，令觀眾留下印象，之前的人氣劇《新聞女王》也有她的身影。

黃子桐（Rachel）參加2018年香港小姐入行。（視覺中國）

黃子桐皮膚白滑。（陳順禎攝）

在發展演藝事業同時，黃子桐也有繼續進修，花了一年的半工讀，於前年完成中文大學醫學院公共衞生碩士課程，絕對是一名學霸。而讀書叻之外，黃子桐也非常有生意頭腦，深知做藝人工作和收入不穩定，去年她花盡私己錢獨資60萬當老闆，在銅鑼灣開設美容店，作多方面發展。

黃子桐在《十八年後的終極告白2》中飾演林雙雙（Daisy）。 (節目截圖)

，有「車震」場面。 (節目截圖)

黃子桐有份參演《新聞女王》，她直言被佘詩曼演技震懾，稱對方是她們女藝人心中永遠的女神！。（小紅書圖片）

同時也是一位學霸。（IG@rachelw603）

雖然獨資可以自己揸主意，避免同合夥人鬧意見，看似輕鬆很多，但事事都要親力親為其實一點都不簡單。近日，身為老闆的黃子桐還自己做埋生招牌，在社交平台分享噴血水著look，並寫道：「夏天就嚟到啦！係時候拎返啲泳衣相出嚟警惕自己要減肥啦！」

黃子桐甚有生意頭腦。（葉志明攝）

黃子桐之前獨資60萬開美容院。（葉志明攝）

黃子桐平時非常注重自己的身材管理，經常做運動keep fit。相中，身穿綁頸一件頭款式泳裝的她，化身「出水芙蓉」浸在泳池裏面，大騷半身驕人性感身材，相當吸睛；而且這款泳裝非常「蝦」人著，真是有點贅肉都駕馭不到，但黃子桐完全無問題，加上白滑的肌膚，整個畫面極度誘惑，簡直震撼網民眼球。

黃子桐Po火辣水著相。（IG@rachelw603）

為自己美容店宣傳。（IG@rachelw603）

自己做埋生招牌。（IG@rachelw603）

網民也紛紛心心眼，大讚：「Rachel好美、好性感、好迷人魅力」、「子桐女神,出水美人」、「香港性感女神」、「好正」；連出名好身材的鄧伊婷，睇完都：「Waaaa」。

鄧伊婷睇完都：「Waaaa」。（IG@rachelw603）

網民留言。（IG@rachelw603）

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