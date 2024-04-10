38歲中年爆紅女藝人疑變囂　賣瘦身丸被指教壞人仲被狂斥嫌棄內地

現年38歲的「細細粒」陳嘉佳入行12年，以「重量級」身形見稱，體重一度直達286磅。去年她因健康響警號、扚起心肝半年激減121磅，引起熱議，不時上報，又獲邀上節目談減肥及直播心得，曝光率不斷。好不容易中年再爆紅的細細粒，近日卻因賣減肥藥及被指嫌棄內地，飽受網民批評？

細細粒激減121磅。(ig圖片)

細細粒近日拍片賣瘦身丸，聲稱食完後有助減低熱量，「就像在你的身體裏面安了一個跑步機。」惟有網民呼籲不要相信減肥藥，一定要健康減肥，「不要相信有藥可以讓你躺瘦。那是不可能的」。另外有網民在其他平台稱，曾購買細細粒推薦的減肥產品，卻不見成效，「最後退晒剩下的。」

細細粒賣瘦身丸。（抖音）

細細粒賣瘦身丸。（抖音）

食放縱餐。（抖音）

食放縱餐。（抖音）

李亞男近日都賣同款瘦身丸。（抖音）

另外，有不少網民在片段下批評細細粒嫌棄內地。事源是，近日上細細粒麥美恩主持的無綫（TVB）談話節目《Mayanne小喇叭》，談到直播辛酸，細細粒大呻即便成交額夠高，直播主收入仍極微簿；她又呻做直播搵錢不易，不但要狂食大閘蟹，在戶外直播更要忍受炎熱及飛蟲，並要遵守直播平台規則，並寫了人生首次悔過書。

細細粒近日上節目談直播辛酸。（TVB截圖）

有網民批評細細粒在內地搵錢，回港後卻大呻內地直播辛酸，加上細細粒談到辛酸史時眉飛色舞、繪形繪色，更被指態度囂張。有網民擷下節目截圖在細細粒抖音留言，又斥：「嫌棄內地就直接講 單單打打」、「看完節目之後，簡直路轉黑，她一直在吐嘈」、「飄了，在大陸搵錢，返香港吐槽」、「又沒人強制他們直播」。

細細粒被指舉止浮誇。（TVB截圖）

細細粒被指舉止浮誇。（TVB截圖）

細細粒被指舉止浮誇。（TVB截圖）

細細粒被指舉止浮誇。（TVB截圖）