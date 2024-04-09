魏駿傑七位數創辦之泰菜餐廳宣布結業：山竹及反修例事件好大衝擊

近月全港掀起結業潮，有業內人士料多達3000間餐飲零售店將倒閉，Facebook更出現「全港店舖結業關注組」2017年魏駿傑投資百萬與友人，在西貢開設佔地7000呎的海景泰菜餐廳，亦發文宣布結業。



2017年4月，魏駿傑進軍飲食界，當時的太太張利華都有出席。（資料圖片）

魏駿傑與當時太太咀嘴賀有份投資的餐廳開幕。（符祥定攝）

2017年4月，魏駿傑進軍飲食界，投資7位數與朋友合資於西貢開泰國菜餐廳，開幕拜神儀式邀請阮小儀擔任司儀，陳惠敏、張沛樂（沙律）、許紹雄以及動漫Maggie李曼筠等出席，更與當時的太太張利華甜蜜咀嘴合照，成為當時佳話。2020年因疫情等打擊，加上傳太太偷食洋漢致離婚，魏駿傑離婚後透露過將有份投資嘅泰國餐廳易手。

阮小儀擔任開幕活動司儀。（符祥定攝）

張沛樂坦當日亦有出席。（符祥定攝）

餐廳開業七周年卻迎來結業消息，官方社交網寫下長文忍痛交代：「經歷咗好多挑戰，其中最破壞性嘅係2018年山竹超強颱風嘅襲擊。呢場颱風摧毀咗我哋所有嘅戶外設施，帶走咗我哋辛苦打造嘅靚環境。2019年嘅反修例事件和疫情對我哋生意造成咗好大嘅衝擊。我哋見證咗客源減少同生意下跌，但我哋冇放棄。不過，2024年嘅全面通關，港車北上效應、物價和租金上漲令我哋面臨更大嘅困難。成本不斷上升同市場競爭更加激烈，令我哋好難繼續經營。」並宣布將營業至5月31日即結業。

魏駿傑當年投資的西貢餐廳環境優美。（FACEBOOK圖片）

魏駿傑當年投資的西貢餐廳環境優美。（FACEBOOK圖片）

魏駿傑當年投資的西貢餐廳在2018年山竹超強颱風時受嚴重破壞。