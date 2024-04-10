單身富婆內地新屋曝光裝修狂中伏 擁逾半億物業曾搭私人飛機遊日
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年57歲的前港姐冠軍陳法蓉近年將事業重心轉移到內地發展，早前她曾透露計劃搬到江蘇昆山定居，新屋裝修進行得如火如荼，她亦親自到現場監工。近日陳法蓉拍片分享新屋裝修進度，原本她滿懷期待地去到現場，但就發現頻頻中伏，與她想像的簡約「奶油風」設計相距甚遠，大失所望！
陳法蓉在片中逐一介紹自己要求的擺位，包括開放式廚房、儲物櫃、衣帽間、客廳等等，但當她到現場時結果卻差強人意，令她不禁感嘆：「姐姐踩了好多的坑！」首先裝修團隊在訂好櫥櫃尺寸後才去買抽油煙機，但就尺寸不符，需要重新訂造。之後陳法蓉又指她要求的橫向出風口變成垂直吹風口、衣帽間的設計亦完全不是她想要的，全屋的插座更是設計「離譜」，當中洗手間、櫥櫃、露台及房間都沒有安裝插座，而電視牆亦沒有埋線，令她非常頭痛，網民都紛紛留言為她抱不平：「這找的啥裝修公司啊」、「裝修團隊太業餘了」、「你的裝修公司連基本的常識都沒有，是怎麼找的」。
據知，陳法蓉早年投資物業進賬不少，手持物業至少5000萬，是圈中的「黃金盛女」之一，而她與爸爸同住的香港豪宅空間亦十分大，屋內裝修簡約，設有戶外花園，兩隻愛犬都有足夠的活動空間。吸金有道的陳法蓉對家人使錢亦絕不手軟，曾安排私人飛機帶爸爸及愛犬到日本旅行，非常孝順！