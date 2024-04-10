單身富婆內地新屋曝光裝修狂中伏　擁逾半億物業曾搭私人飛機遊日

現年57歲的前港姐冠軍陳法蓉近年將事業重心轉移到內地發展，早前她曾透露計劃搬到江蘇昆山定居，新屋裝修進行得如火如荼，她亦親自到現場監工。近日陳法蓉拍片分享新屋裝修進度，原本她滿懷期待地去到現場，但就發現頻頻中伏，與她想像的簡約「奶油風」設計相距甚遠，大失所望！

陳法蓉近年將事業重心轉移到內地發展。（影片截圖）

拍片分享新屋裝修進度。（影片截圖）

新屋。（影片截圖）

開放式廚房。（影片截圖）

長吧枱。（影片截圖）

客廳。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

陳法蓉在片中逐一介紹自己要求的擺位，包括開放式廚房、儲物櫃、衣帽間、客廳等等，但當她到現場時結果卻差強人意，令她不禁感嘆：「姐姐踩了好多的坑！」首先裝修團隊在訂好櫥櫃尺寸後才去買抽油煙機，但就尺寸不符，需要重新訂造。之後陳法蓉又指她要求的橫向出風口變成垂直吹風口、衣帽間的設計亦完全不是她想要的，全屋的插座更是設計「離譜」，當中洗手間、櫥櫃、露台及房間都沒有安裝插座，而電視牆亦沒有埋線，令她非常頭痛，網民都紛紛留言為她抱不平：「這找的啥裝修公司啊」、「裝修團隊太業餘了」、「你的裝修公司連基本的常識都沒有，是怎麼找的」。

大失所望！（影片截圖）

頻頻中伏。（影片截圖）

差強人意。（影片截圖）

尺寸不符。（影片截圖）

出風口設計有問題。（影片截圖）

衣帽間。（影片截圖）

不符合要求。（影片截圖）

洗手間冇插座。（影片截圖）

櫥櫃都冇。（影片截圖）

中伏。（影片截圖）

要補救。（影片截圖）

電視牆亦沒有埋線。（影片截圖）

效果差。（影片截圖）

點補救？（影片截圖）

據知，陳法蓉早年投資物業進賬不少，手持物業至少5000萬，是圈中的「黃金盛女」之一，而她與爸爸同住的香港豪宅空間亦十分大，屋內裝修簡約，設有戶外花園，兩隻愛犬都有足夠的活動空間。吸金有道的陳法蓉對家人使錢亦絕不手軟，曾安排私人飛機帶爸爸及愛犬到日本旅行，非常孝順！

陳法蓉在香港與爸爸同住。（影片截圖）

豪宅設有戶外花園。（影片截圖）

淋花。（影片截圖）

父女感情深厚。（影片截圖）

愛犬。（影片截圖）

泳池。（影片截圖）

BBQ。（影片截圖）

一家人BBQ。（影片截圖）

孝順女！（微博@陳法蓉）

安排私人飛機帶爸爸及愛犬到日本旅行。（微博@陳法蓉）