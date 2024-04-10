無綫最強Body曬誘人葫蘆身材　震撼度完勝東張女神︰冇特別打底

由阮兆祥、李思捷和王祖藍主持的香港首個扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，不但參加者扮嘢顯功架，節目中兩位同樣擁有最強Body的「扮工室助理」郭珮文（Juliana）和陳懿德（德德）同樣吸睛。

兩位「扮工室助理」除咗有靚靚晚裝造型。

大會司儀林曉峰。

節目為求每一集都令觀眾有驚喜兼「估你唔到」，本周日晚（14 日）的第三集將播出頒獎禮篇。除了 3 名導師及 24 名學員會傾盡所有、各施各法扮鬼扮馬，福祿壽還會碌盡人情卡邀請大批好友嘉賓蒞臨助陣，今日首先曝光的助陣好友是擔任大會司儀的林曉峰，其餘嘉賓陣容將陸續公布。

仲有爆笑「人肉獎座」造型。

仲有爆笑「人肉獎座」造型。

但係節目出嚟效果咁好，兩位助理主持話乜都值呀！

但係節目出嚟效果咁好，兩位助理主持話乜都值呀！

在首集以「戀柱」及「Just a 竹」 造型引發不少話題的兩位「扮工室助理」郭珮文及陳懿德，來到頒獎禮篇自然不敢怠慢搏到盡，除了會以超亮麗晚禮服登場外，還會扮演不同風格的「人肉獎座」，並會無定向在節目不同環節「老是常出現」，以搞怪造型刺激觀眾眼球。

德德全程努力保持笑容，同埋正式 roll 機時有努力岳高個頭。

德德全程努力保持笑容，同埋正式 roll 機時有努力岳高個頭。

德德全程努力保持笑容，同埋正式 roll 機時有努力岳高個頭。

「人肉獎座」對於兩位助理主持來說繼續是很大挑戰，除了因為連身衣造型難Carry兼很難著外，2人要在長達十數小時的錄影過程中多番舉起雙手「扮獎」，亦是體力挑戰！而在第一、二集扮「碌竹」的陳懿德，今集獲製作組貼心照顧為其度身訂造「金球假手背囊」，好讓陳懿德肩頸得以休息，令她大呼感動：「製作組驚我個膊頭同條頸太攰，所以就為我設計咗呢隻假手，等我唔使將隻手舉足十幾個鐘咁辛苦。但原來佢都幾重同幾掗拃，我頭先喺走廊都唔小心攻擊到幾個路人，工作人員笑我係『最強武器』。」

佢接受 tvb.com 訪問時，話啲菲林係逐忽逐忽咁釘實嚟度定位，淨係呢個 位都花咗成兩個鐘。

佢接受 tvb.com 訪問時，話啲菲林係逐忽逐忽咁釘實嚟度定位，淨係呢個 位都花咗成兩個鐘。

德德示範著衫同除衫時有幾咁難。

佢又示範孭起個「貼心假手背囊」，不過過程好論盡。

談到打造造型過程，陳懿德坦言單是為身上的金色菲林「定位」已花掉兩小時：「總共有幾個姐姐係咁釘釘釘，我都有意外被拮咗幾吓，好難先可以令到啲菲林 fix 到位。」陳懿德續指著衫及除衫亦是十分艱難：「除衫都要幾個人幫手，好似金蟬脫殼咁，著嘅時候又係四、五個服裝姐姐一齊出力、幫我將件衫轉轉轉番上去。」陳懿德坦言由於造型相當難搞，故此她亦盡量少飲水避免去洗手間。

佢又示範孭起個「貼心假手背囊」，不過過程好論盡。

佢又示範孭起個「貼心假手背囊」，不過過程好論盡。

係咁打到隔籬個 Locker。

呢個「人肉獎座」到時會喺節目入面轉轉轉，好抵死！

呢個「人肉獎座」到時會喺節目入面轉轉轉，好抵死！

至於郭珮文的造型，單是臉上金色部分也要分先後兩次上色，即使沒有菲林加持，耗時亦需要兩小時。郭珮文的造型同樣蝦人著，皆因設計超級貼身，問到擁有美好葫蘆形身段的 郭珮文穿造型前有否刻意節食，郭珮文呈放棄狀態謂：「放棄咗節食架喇，有肚腩都唔緊要啦。我冇特別打底呀，因為呢件衫好薄，打底嘅話會好明顯。呢件衫去廁所要成套除晒，同埋自己一個係拉唔番件衫上去嘅。」

郭珮文呢個長舉「金電視」gesture，其實都係不可能任務。

呢個造型，真係身形差啲都 Carry 唔到。

呢個造型，真係身形差啲都 Carry 唔到。

郭珮文又笑言該身造型有一個意料之外的 side effect，就是令她一整天與外界失聯：「因為隻手係包住晒，所以成日都用唔到手機。」除了造型惡搞，郭珮文在頒獎禮篇的任務亦十分惡搞，為了配合節目錄影及效果，郭珮文需要十數小時持續舉著一個「金電視」，雖然「金電視」是由發泡膠打造，但要長時間舉起亦相當考驗體力及臂力。

呢個造型，真係身形差啲都 Carry 唔到。

郭珮文笑言自己有肚腩仔，但已表示放棄。

呢件衫另一個 side effect 係好凍。

現場所見，郭珮文每逢嗌 cut，都必定會一臉辛苦地放下「金電視」回氣，但一 Roll 機亦馬上入戲展現笑容。郭珮文錄影前亦笑言對自己的臂力沒有信心：「以前我手力好好架，但因為四、五年冇做過運動，依家都有啲擔心。」

講真要長時間舉起對手都攰啦，更何況仲要舉住個「金電視」，辛苦晒 喇。

講真要長時間舉起對手都攰啦，更何況仲要舉住個「金電視」，辛苦晒 喇。