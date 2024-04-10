41歲童顏女神分享韓遊靚相狀態極佳　緊緻少女肌不輸同行曾樂彤

蔡卓妍（阿Sa）早排與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）和容祖兒（Joey）分別在香港及新加坡等地拍攝新一輯綜藝節目《因為是朋友呀》。

阿Sa日前去了韓國旅行。（IG@choisaaaa）

見阿Sa此旅走、吃、喝、買，玩得非常盡興。（IG@choisaaaa）

難得近日有得放假，阿Sa當然不放過，即相約好友曾樂彤去了轉韓國旅行「叉電」，正所謂「休息是為了走更遠的路」。從阿Sa分享到社交平台的相片，可見她此旅走、吃、喝、買，玩得非常盡興，不過她卻自爆私下其實是一個好懶影相的人，好需要一個喜歡的旅遊腳。

同行還有曾樂彤。（IG@choisaaaa）

阿Sa表示：「其實私底下我真係一個好懶影相嘅人，所以真係好需要有一啲好鍾意影相記錄低生活片段嘅朋友。」曾樂彤就是其中一個。（IG@choisaaaa）

另一位旅遊腳原來是Joey，Joey搞笑留言：「我係痴漢」。（IG@choisaaaa）

阿Sa寫道：「其實私底下我真係一個好懶影相嘅人，所以真係好需要有一啲好鍾意影相記錄低生活片段嘅朋友 @tsangloktung ，仲有你 @yungchoyee （雖然呢個旅程冇你份）。今次旅程好開心見到好多好朋友，又認識咗好多新朋友，期待下次再相會～」此貼文引來容祖兒蒲頭，並搞笑留言：「我係痴漢」。

阿Sa此旅與許茹芸聚舊。（IG@choisaaaa）

以及因合作《乘風破浪的姐姐3》而相熟的前少女時代成員Jessica。（IG@choisaaaa）

此外，阿Sa除了曬出她與好友曾樂彤的合照外，也分享了婚後隨韓籍老公定居當地的台灣歌手許茹芸，及因合作《乘風破浪的姐姐3》而相熟的前少女時代成員Jessica聚舊的相片。不少網民大讚阿Sa的童顏靚樣並非浪得虛名，縱使已41歲，但皮膚仍非常緊緻有光澤，就算拚在出名皮膚好、比她小12歲的曾樂彤隔離，都一點不輸蝕，少女味十足。

雖然相差12歲，但阿Sa的皮膚緊緻度一點都不輸曾樂彤，少女味十足。（IG@choisaaaa）

好歎！（IG@choisaaaa）

童顏女神並非浪得虛名。（IG@choisaaaa）

街拍一樣靚。（IG@choisaaaa）

而曾樂彤也分享了多張與阿Sa嘆美食的照片，並笑言：「食玩瞓完，各自繼續還債。」其實靚的背後，阿Sa付出不少汗水，就算再不喜歡做運動都堅持去做，時常保持最佳狀態，絕對是新一代歌手藝人學習的對象。