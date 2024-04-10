最甜美港姐季軍舉家返港近照曝光　無懼素顏頭髮凌亂變化驚人

曾被譽為「最美郭襄」 ，現年54歲的1994年港姐季軍李綺虹（Theresa）入行後參演過不少劇集和電影，更曾入圍金像獎及金馬獎最佳女配角。不過她在2004年與老公結婚後就移居加拿大，淡出娛樂圈，專心相夫教子，照顧家庭。雖然已多年沒有參與幕前演出，但李綺虹近年卻活躍於社交網，年前還進駐了小紅書，跟網民分享她的近況，她亦從不介意以素顏真面目示人，盡顯率真本性。

1994年黎明擔任港姐表演嘉賓，與李綺虹共舞。（網上圖片）

李綺虹是1994年度香港小姐季軍及最受傳媒歡迎獎得主。(1994年的香港小姐比賽截圖)

「最美郭襄」李綺虹，自小在加拿大長大，天生一副「鬼妹仔」樣。（《神鵰俠侶》截圖）

「最美郭襄」李綺虹，自小在加拿大長大，天生一副「鬼妹仔」樣。（《神鵰俠侶》劇照）

李綺虹曾被譽為「最美郭襄」 。(劇照)

黎明在劇中與李綺虹飾演一對。（《阿Sir早晨》劇照）

日前李綺虹於社交網post了她與老公以及囝囝在機場的合照，表示自己期待已久，終於可以返「家鄉」，素顏兼零美顏出鏡的她，看來相當樸實無華，完全看不出曾是當年的港姐季軍。李綺虹又分享了跟家人及好友在香港一間欣賞到海景的高級酒店西餐廳用餐時的照片。相中的李綺虹繼續素顏，頭髮凌亂，且戴上一副玳瑁色眼鏡，師奶味十足，與昔日甜美靚樣判若兩人，如今變化之大震驚一眾網民，真的很難認得出是她。

李綺虹於機場的最新近照。(網上圖片)

李綺虹與家人朋友聚餐的最新近照。(網上圖片)

李綺虹與家人朋友聚餐的最新近照。(網上圖片)

其實李綺虹一向都不太注重外表，尤其是淡出娛圈後更加可以做回真實的自己，不用時刻以最佳狀態示人。她之前就曾post出大頭素顏照，面上雀斑及眼紋頸紋表露無遺，但她毫不介意，還笑指自己不是皮膚敏感，而是因為更年期，與當年參選時，鬼妹仔直腸直肚性格如出一轍。李綺紅又曾在訪問中表示自己沒有花太多錢在扮靚之上，也懶搽防曬和護膚，曬素顏照是個人風格，最主要是自己懶得化妝。

李綺虹大方公開素顏零濾鏡自拍照。（IG圖片）

2019年李綺虹為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，其後又返回加拿大。（IG：@ViuTV）

2019年李綺虹為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，其後又返回加拿大。（IG：@ViuTV）

2019年李綺虹為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，其後又返回加拿大。（IG：@ViuTV）

2019年李綺虹為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，其後又返回加拿大。（IG：@ViuTV）

2019年李綺虹為ViuTV與譚小環到日本拍攝《香港親善小姐》，其後又返回加拿大。（IG：@ViuTV）