三屆視帝拍片介紹茶園老態畢現　講普通話遭網民調侃：像被迫一样

59歲的三屆無綫視帝黎耀祥，拍過多套燴炙人口的經典電視劇，演技早已獲得觀眾肯定；近年他在戲劇方面刻意減產，一年只拍一部，將重心轉移內地發展，並與時並進，轉型做直播，他曾說過做直播單計一日的酬勞好過拍劇，而他也經常與太太梁耀蓮（Julia）夫妻檔在內地穿州過省介紹不同美食，實行兩公婆拍住上。

黎耀祥身為「三屆視帝」

經典劇《巾幗梟雄》中的「柴九」，讓黎耀祥成為首位在《萬千星輝頒獎典禮》中獲得三項大獎的「三料視帝」 (《巾幗梟雄》劇照)

黎耀祥近年在戲劇方面刻意減產，一年只拍一部，去年剛完成《巾幗梟雄之懸崖》。（微博圖片）

今次的拍檔是胡定欣。（梁碧玲攝）

早前黎耀祥也有回港出席宣傳活動。（微博圖片）

黎耀祥近年轉戰內地，轉型做KOL，夫妻檔拍住上。（小紅書截圖）

黎耀祥與太太結婚多年依然勁恩愛，羨煞旁人。（小紅書截圖）

不過黎耀祥近日卻單拖拍片，到杭州參觀一個龍井茶園，並寫道：「喝杯好茶不容易，走過茶園才知道」。黎耀祥一點都不馬虎，配合身後一片茶園，穿上一件淺色唐裝示人，帶出一種「茶是故鄉濃」的感覺。黎耀祥為「照顧」內地網民，還非常貼身地全程用上普通話解說。

黎耀祥近日單拖拍片，到杭州參觀一個龍井茶園。（小紅書）

黎耀祥配合茶園，穿上一件淺色唐裝示人。（小紅書）

好大個眼袋。（小紅書）

但網民反應兩極，有網民覺得黎耀祥表現生硬：「讀台詞好像被迫一樣」，還調侃對方：「你要是被綁架了，眨一下眼。」、「還是喜歡你講粵語」，隨即有網民幫口說：「人哋只不過係普通話唔係好流利。」又讚黎耀祥普通話不錯、有進步。

老態畢現。（小紅書）

還有禿頭危機。（小紅書）

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不過，在沒有美顏和濾鏡下，即將「登6」的黎耀祥樣子殘到爆，兩個勁大的眼袋和勁多眼紋，髮線明顯較以往上移不少，且頭頂髮量開始稀少，有明顯禿頭危機，可謂老態畢現。難怪網民叫他多休息，及溫馨提示：「黎叔記得開美顏。」

網民留言。

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