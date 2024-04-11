富貴小花客串內地短劇人工不及TVB　為娘家平反：仲低囉呢度！

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）自2021年與TVB完約後，便回到廣州發展，並積極經營抖音、小紅書等平台，不時在網上開直播及唱歌，又大爆TVB秘聞，吸引不少人關注。轉型做KOL的王卓淇，日前拍片分享最近客串拍攝內地短劇的經歷，大談拍攝TVB劇集及內地短劇的分別，更興奮直言：「原來喺內地拍短劇係好好玩㗎！」

轉型做KOL。（IG@erin__kay）

王卓淇最近客串拍攝內地短劇。（影片截圖）

前TVB藝人何君誠有份投資。（影片截圖）

曾合作拍攝《我瞞結婚了》。（影片截圖）

飾演情侶。（影片截圖）

近年主打「節奏快、劇情爽」的短劇在內地爆紅，而王卓淇今次客串的短劇是前TVB藝人何君誠有份投資的，亦是她首度拍攝短劇，她更自爆收入，直言不及TVB：「大家成日話TVB嘅收入唔高，喺香港嚟講係唔高，但係同內地短劇比呢，其實係OK㗎喎。因為呢度嘅成本係幾百蚊一集㗎咋，幾百到幾千，你好紅嘅短劇演員都係幾千蚊一集，除非你係一線呀，可能佢有一兩萬一集，但係一般都係幾百蚊一集嘅啫。所以TVB都有……一千幾千一集，仲低囉呢度！唔係最差㗎其實TVB，平反一下先。」

首次拍攝短劇。（影片截圖）

大談拍攝TVB劇集及內地短劇的分別。（影片截圖）

直言拍攝內地短劇的收入不及TVB。（影片截圖）

只有幾百蚊。（影片截圖）

但TVB一集至少一千。（影片截圖）

為娘家平反。（影片截圖）

不過王卓淇又直言內地短劇成本低、製作快、收益高，拍攝過程亦更輕鬆，就算講錯對白都可以靠後期剪接，甚至只需要6日就拍完整套短劇：「港劇係要拍一套戲至少三個月，其實唔止港劇，我相信好多內地劇都係拍三個月到半年，但係佢哋係可以六日拍完一套，好犀利，90集囉，當然一集係分零鐘，但係好勁囉呢個效率！」

內地短劇成本低、製作快、收益高。（影片截圖）

只需要6日就拍完整套短劇。（影片截圖）

每集一分幾鐘。（影片截圖）

王卓淇自回復自由身後轉戰內地發展，她曾大爆離巢全因冇錢，第一個月人工僅$7,000，直言完全不夠生活，租屋食飯都成問題，直至她離巢前人工升至過萬。王卓淇又曾大爆港姐后冠的價值，但惹來網民質疑她借數臭娘家抽水，不過她去年接受《香港01》訪問時就強調沒有抹黑TVB，只是回答網民的問題：「我以為誠實冇錯，但係其實唔可以囉，係唔輪到我講。同埋公司係學校，我哋唔使交學費就可以學到好多嘢，仲有唔同嘅機會。」她又自言以前不懂得人情世故：「其實我從細到大冇打過工，就連暑期工都冇，而我成世人第一份工就係TVB，所以大家都好錫我，所有藝人同監製都好有禮貌，所以我冇受過社會毒打，我嘅人生係唔完整，冇人鬧醒我，所以我呢幾年係內地睇清好多嘢，而家先明白咩係人情世故，所以真係想講聲對唔住。」

曾大爆離巢全因冇錢。（影片截圖）

第一個月人工僅$7,000。（影片截圖）

租屋食飯都成問題。（影片截圖）

去年拍攝HOY TV節目《獨家旅行團》。（IG@erin__kay）

素有「TVB富貴小花」之稱的王卓淇，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億。（IG@erin__kay）

經常四出旅行歎世界。（IG@erin__kay）