白晝如焚｜鄧麗欣表現勁突出未獲提名影后　網民覺得係滄海遺珠

電影《白晝如焚》上星期於香港正式上映，由台灣男神劉以豪及鄧麗欣（Stephy）主演，不少網民看完後都覺得Stephy表現突出，演技甚至比余香凝更好，絕對有機會爭取金像獎「最佳女主角」。但原來因為《白晝如焚》的上映時間跟第42屆香港電影金像獎頒發禮接近，所以未獲提名最佳女主角，不少網民都替她感到「唔抵」。

鄧麗欣表現突出但未獲提名最佳女主角，不少網民都替她感到「唔抵」。(劇照)

《白晝如焚》當中，Stephy以一人分飾兩角在一段愛情關係中纏繞不斷，甚至變成恐怖情人。Stephy今次在的《白晝如焚》中演技有別於過往的作品，包括葉念琛時期及曾獲提名的《金都》。早前電影公司舉辦多場優先場，已經有不少人激讚她在電影演出上再一次進步，收獲一致的好評。

Stephy以一人分飾兩角在一段愛情關係中纏繞不斷，甚至變成恐怖情人。(劇照)

Stephy早前接受訪問時說到：「拍攝《白晝如焚》呢部電影，影響我好大，但我又偏偏喜歡挑戰這樣的演出，都忍不住覺得自己太自虐，好犯賤，唔知點解會咁enjoy演出沉浸喺咁悲傷嘅角色，就好似喺愛情入面，一直要去成為悲劇人物一樣。」

劉以豪與鄧麗欣《白晝如焚》精彩劇照。（《白晝如焚》電影劇照）

Stephy覺得自己對角色仍然很投入，唔係太抽離到角色。(劇照)

雖然電影拍畢已事隔兩年，但Stephy覺得自己對角色仍然很投入：「之前一度以為自己抽離咗角色。點知喺大銀幕睇返忍唔住喊，感覺全程都唞唔到氣！宣傳嘅時候，提起某啲重要場景，角色情緒馬上一湧而上，驚嘆自己對角色感受仍然咁深。」

鄧麗欣表示《白晝如焚》為從影以來其中一部最難抽離的電影。（梁碧玲 攝）

鄧麗欣、劉以豪主演新作《白晝如焚》4月上映。（電影公司提供）

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