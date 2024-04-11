Loong 9官方集訓正式開始　香港成員用完即棄一個都冇

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》選出的男團「Loong 9」，由由奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁組成，後再加入三員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊分別組成Loong9-S及Loong9-V，三人並以Loong 9非限定團成員的身分參與活動。「Loong 9」由內地娛樂公司樂華管理，早前加人消息一出已經引起不少粉絲不滿，之後又傳出樂華欲剔除3位香港成員冼靖峰 、文佐匡及黃奕斌，更惹起大量粉絲的不滿。

冼靖峰接受《香港01》訪問時才提到仍然未出發去集訓。(梁碧玲 攝)

曾傳出樂華欲剔除3位香港成員冼靖峰 、文佐匡及黃奕斌，更惹起大量粉絲的不滿。(梁碧玲 攝)

日前（7日）冼靖峰接受《香港01》訪問時才提到仍然未出發去集訓，而冼靖峰亦曾堅定回答有關團體中少了誰都不行，雖然冼靖峰是這樣想，但看來樂華並不是這樣看。昨日（10日）「Loong 9」的官方社交平台卻宣布：「龘来了！今天是含“loong”量超標的一天，集訓正式開始。」更上載了3張相片，但相中完全不見香港的3位成員，只有奧利 、李權哲、江信熹、梁詩煜、白子奕、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊9人。不少網民都不禁問了一句：「香港的3人呢？都不齊人，叫什麼集訓？」可見樂華的安排已經得罪了不少的粉絲，更有網民指他們用完即棄，完全不理香港成員的死活。

「Loong 9」的官方社交平台宣布集訓正式開始。(微博圖片)

「Loong 9」的官方社交平台宣布集訓正式開始。(微博圖片)