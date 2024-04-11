黃貫中一家激罕同框11歲女兒近照曝光　樣貌變化驚人見證基因神奇

剛於上月底迎來了60歲生日的黃貫中（Paul）與女神朱茵相戀13年，二人在2012年結束愛情長跑結婚，並於同年誕下女兒黃鶯（乳名叉燒包）。夫妻倆一直鮮有公開囡囡的樣貌，對囡囡十分保護，直至年前黃貫中激罕與朱茵以及囡囡一家三口一起參演內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》，讓囡囡的樣子曝光。該節目於2020年10月播出，當時一眾網民都認為叉燒包遺傳了爸爸的基因，長得很像爸爸：「兩父女成個餅印」、「囡囡係迷你版Paul」，又大嘆浪費了朱茵的基因很可惜。

當年爆出性感女神朱茵戀上黃貫中（Paul），起初外界並不看好，惟Paul鐵漢柔情，對朱茵愛鍚有加，二人20多年來同甘共苦，並育有一名6歲女兒黃鶯。（朱茵微博圖片）

黃貫中與女兒。(ig圖片)

黃貫中與女兒。(畫面截圖)

黃貫中與朱茵及女兒一家三口。(ig圖片)

日前黃貫中於商場舉辦畫展，在開幕禮上，身為太太的朱茵當然有現身撐場，兩人的女兒黃鶯也有出席支持爸爸，他們的好友何超儀還與老公陳子聰拍拖到場欣賞。黃貫中一家三口更是難得同框合照，有當日在場的網民於社交網上分享了該合照，令今年11歲黃鶯最新容貌曝光。相中可見，黃鶯已差不多追及媽咪朱茵的身高，目測約有150cm左右。她的樣子也開始愈來愈似媽咪，還散發陣陣少女氣息。不少網民都驚嘆黃鶯長大了不少：「女兒好像和小時候綜藝裏看到的也變樣子了」、「女兒長相氣質越來越好」、「完美結合爸媽基因」、「見證了基因的奇妙」。

黃貫中與朱茵的11歲女兒近照曝光。(小紅書)

黃貫中與朱茵的11歲女兒近照曝光。(小紅書)

黃貫中與朱茵的11歲女兒近照曝光。(小紅書)

黃貫中與朱茵的11歲女兒近照曝光。(小紅書)

黃鶯見到媽媽已經喊。（影片截圖）

黃貫中帶同女兒黃鶯參加真人騷節目。（朱茵微博圖片）

黃貫中帶同女兒黃鶯去錄節目。（凱藝國際微博圖片）

去年黃貫中帶女兒黃鶯（Debbie）參加的綜藝節目《想想辦法吧！爸爸》開播多次受阻，至今尚未有播出消息。（微博圖片）

黃鶯為拍節目要離開媽媽幾日，但就已經喊到滿臉通紅，我見猶憐。

另一個黃貫中和老婆朱茵﹑以及女兒黃鶯都有份參與的內地親子節目《想想辦法吧！爸爸》，亦難逃延期播映命運。(微博圖片)