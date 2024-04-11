54歲單身花旦與00後小鮮肉約會勁冧好登對　隱形富婆曾戀有婦之夫

54歲的郭少芸，於1992年參選港姐後簽約無綫入行，最為人熟悉的作品是《真情》以及《大鬧廣昌隆》的倀雞英一角，令她成功入屋。她在2018年離巢北上發展，並將工作重心移師內地，由2020年開始在杭州定居，主要做網上直播帶貨吸金，吸金力驚人的她屬圈中隱形富婆。郭少芸入行至今曾公開承認過兩段戀情，她拍攝《真情》期間，與有婦之夫劉少君戲假情真，更導致劉少君與太太周秀蘭離婚收場。郭少芸多年後坦言後悔曾做第三者，指自己當時太年輕，思想不成熟，現已不會再讓有婦之夫埋身。她之後與無綫編導鍾國強拍拖，不過後來因工作壓力分手。郭少芸可算是情路坎坷，至今仍是單身一人。

郭少芸保養得宜。（微博@郭少芸）

郭少芸保養得宜。（微博@郭少芸）

好有氣質！！! (小紅書@郭少芸)

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享受生活。（微博@郭少芸）

日前郭少芸在社交網分享了她與一名00後的小鮮肉約會的經歷，以「跟自己小30歲的男生約會什麼體驗」為題分享短片。她在影片中表示：「你們經常問『姐姐你54歲了還單身，是沒有機會拍拖嗎？』哼！不好意思，我今天就是跟00後的帥哥約會。」她與一名與她穿上同樣米白色系情侶裝的00後小鮮肉會合，看見對方時更雙眼發光，對方也緊張得耳朵紅紅。小鮮肉為郭少芸準備了一杯熱紅棗茶，獲郭少芸讚揚：「他很照顧老人家」。小鮮肉竟然問郭少芸對上一次約會是什麼時候，令她大感尷尬表示：「這怎麼可以告訴他。」

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

小鮮肉又帶郭少芸去體驗中國傳統簪花，兩人換了情侶裝拍照，小鮮肉全程對郭少芸照顧周到，十分貼心，盡顯紳士風度，郭秀芸也表現得相當冧。雖然00後的小鮮肉與郭少芸年齡差起碼有30歲，兩人的年齡足可以當母子，但他們的外形卻半點不似母子戀，最多只是姊弟戀。不少網民都留言大讚郭少芸：「天啊，好配，一點也不違和」、「五十幾歲依然好有魅力」、「姐姐更有味道，我喜歡」。

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉約會。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉完全看不出年齡差有30年。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉完全看不出年齡差有30年。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉完全看不出年齡差有30年。(抖音截圖)

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郭少芸與00後小鮮肉完全看不出年齡差有30年。(抖音截圖)

郭少芸與00後小鮮肉完全看不出年齡差有30年。(抖音截圖)