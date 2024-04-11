關禮傑大女關楓馨早前宣布單身　突被爆戀前港隊欖球大隻仔

關禮傑女兒關楓馨早前貼出疑似婚照，很多人立即恭喜她好事近，以為她要跟舞蹈員男友Tommy拉埋天窗。不過她其後就出Po辟謠，更宣告回復單身：「我知道大家最近喜事連連🥰但係唔好再嚇親我daddy mummy啦 佢哋心諗… 拖都冇得拍仲可以同邊個結婚呀? 😂」

29歲的關楓馨早前貼出婚照，被以為好事近，大家更恭喜她的父母。（IG@tiffanyfabi）

雖然唔見新郎，但足以令人誤會。（IG@tiffanyfabi）

關楓馨其後發文表示自己目前單身，她說：「拖都冇得拍仲可以同邊個結婚呀?」（IG@tiffanyfabi）

呢輯相好靚！（IG@tiffanyfabi）

關楓馨之前疑與舞蹈員Tommy拍拖，男方曾偕前女友Rachel參加ViuTV真人騷《慳D啦honey》，不過節目播出時二人已分手。（節目截圖）

但今日（11日）她就被爆出疑似新戀情，與一位男子情侶裝去睇「HK Sevens」七人欖球賽，更睇足幾場。雖然他們與其他朋友同行，但就全程黐到實兼表現親暱，又一齊著夏威夷恤衫、胡迪翠絲裝等，想低調都難。

早前宣告單身的關楓馨，與疑似新歡著情侶裝去睇七人欖球賽。（IG@tiffanyfabi）

捉到實一實！（IG@tiffanyfabi）

頭貼頭拍片表現親暱。（IG@tiffanyfabi）

一齊著花花恤衫。（IG@hugo_chui）

這名男子原來大有來頭，他名叫徐灝晴（Hugo），是模特兒兼港隊前成員，中學時期成為香港U18隊員，曾奪得青少年亞運金牌，更是香港欖球隊陣中罕有的華將，獲「達陣王」、「學界男神」的美譽！徐灝晴是典型的運動型陽光男孩，外型亮麗，不時擔任廣告模特兒，曾與陳奕迅拍廣告，亦拍攝過ViuTV節目《35+ LOVE》。

徐灝晴是模特兒兼港隊前成員，曾奪得青少年亞運金牌，更是香港欖球隊陣中罕有的華將。（IG@hugo_chui）

Hugo身型健碩，當年就有「學界男神」美譽，副偈絕對迷倒不少女生。（IG@hugo_chui）

Hugo曾與陳奕迅拍廣告。（IG@hugo_chui）

又同學張敬軒拍廣告。（IG@hugo_chui）

Hugo曾在ViuTV真人騷追求比自己年長9年的趙慧珊（Aka），最終冇下文。（35+LOVE）

他在網絡上擁有高人氣，IG有3萬幾Followers，比關楓馨還要多。他過往不時與指揮家葉詠詩女兒羅洛家（Carmina）高調放閃，雖然社交平台上未有刪去甜蜜合照，但上一次合體已是差不多2年前，如今便傳出他與關楓馨交往的消息。

Hugo過往不時與指揮家葉詠詩女兒羅洛家（Carmina）高調放閃。（IG@hugo_chui）

Carmina