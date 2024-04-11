關禮傑大女關楓馨早前宣布單身 突被爆戀前港隊欖球大隻仔
撰文：金秀玲
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關禮傑女兒關楓馨早前貼出疑似婚照，很多人立即恭喜她好事近，以為她要跟舞蹈員男友Tommy拉埋天窗。不過她其後就出Po辟謠，更宣告回復單身：「我知道大家最近喜事連連🥰但係唔好再嚇親我daddy mummy啦 佢哋心諗… 拖都冇得拍仲可以同邊個結婚呀? 😂」
但今日（11日）她就被爆出疑似新戀情，與一位男子情侶裝去睇「HK Sevens」七人欖球賽，更睇足幾場。雖然他們與其他朋友同行，但就全程黐到實兼表現親暱，又一齊著夏威夷恤衫、胡迪翠絲裝等，想低調都難。
這名男子原來大有來頭，他名叫徐灝晴（Hugo），是模特兒兼港隊前成員，中學時期成為香港U18隊員，曾奪得青少年亞運金牌，更是香港欖球隊陣中罕有的華將，獲「達陣王」、「學界男神」的美譽！徐灝晴是典型的運動型陽光男孩，外型亮麗，不時擔任廣告模特兒，曾與陳奕迅拍廣告，亦拍攝過ViuTV節目《35+ LOVE》。
他在網絡上擁有高人氣，IG有3萬幾Followers，比關楓馨還要多。他過往不時與指揮家葉詠詩女兒羅洛家（Carmina）高調放閃，雖然社交平台上未有刪去甜蜜合照，但上一次合體已是差不多2年前，如今便傳出他與關楓馨交往的消息。