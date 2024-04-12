前港姐四料冠軍逆市下創業開Studio　曾飽受驚恐症折磨如徘徊地獄

近年本港經濟備受打擊，不少餐飲零售業宣告結業，掀起「執笠潮」，但近年甚少露面的前港姐冠軍李珊珊就在逆市下創業！日前李珊珊在IG轉載帖文，內容提及一間位於尖沙咀的Studio於4月10日已正式營業，她還Tag了幾位拍檔的IG帳號，其中一名是本地插畫師Bubble.c 拋拋，對方亦有分享一系列店舖的照片，並透露Studio籌備了兩個月，終於順利開業。其實李珊珊曾在上月底分享一張Studio的照片，並寫道：「進入最後階段。剩餘20%。#自己地氈自己鋪 #自己櫃檯自己鑽」

李珊珊近年深居簡出，甚少露面。（Facebook@李珊珊）

李珊珊就在逆市下創業開Studio。（IG@bubble.c_c）

親力親為。（IG@13leesansan）

曾奪得1996年港姐冠軍及1997年國際華裔小姐亞軍的李珊珊，加入演藝圈後拍攝了不少劇集，直至2005年開始減產，2011年後更近乎神隱，一度傳出患腦瘤、抑鬱症的消息，直至2019年她公開承認曾患上驚恐症：「第一次出現非常激烈的病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙紮直至眼前一黑。那種令人窒息的感覺我覺得在瀕死邊緣。經過不同的檢測，專科醫生都找不到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。」

李珊珊曾是「四料港姐」（冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐）。（視覺中國）

李珊珊在2019年公開承認曾患上驚恐症。（影片截圖）

李珊珊分享自身經歷。（視覺中國）

李珊珊曾受驚恐症困擾多年。（微博@李珊珊）

受情緒病、濕疹影響多年的李珊珊，需要服食類固醇藥物，因而令她身形發脹，但幸好她身邊有一班不離不棄的好友支持，令她積極面對情緒病，逐步重建生活。不過去年因家人離世、愛犬飽受長期疾病煎熬，李珊珊在壓力爆煲之下，身體亦出現問題，患有甲狀腺機能低下的她，由於甲狀腺素分秘不足而導致脫髮，更一度濕疹大爆發。不過李珊珊如今在逆市下創業，相信她的病情已好轉不少！

李珊珊感激Sammi將她從深淵中拉出來。（Facebook@李珊珊）

在李珊珊患病期間，林保怡不但會去探望她，更陪她到醫院覆診，見到有人偷影更即時喝止，盡力保護好友，相當有義氣。（微博@林保怡）

李珊珊同Sammi及林保怡聚會，三人抱作一團大笑，非常開心！（IG截圖）

身邊有一班不離不棄的好友支持。（Facebook@李珊珊）