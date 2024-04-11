劉穎鏇「執二攤」頂替游嘉欣　談揀偶擁一條件可忽視身高

李家鼎和劉穎鏇今日（11/04）出席《FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽》活動。現場除了準備開辦籃球比賽外，還有一系列小食攤位。活動原定由游嘉欣出席，但由於游嘉欣身體不適，所以改為由劉穎鏇出席。



劉穎鏇出席活動。（陳順禎 攝）

李家鼎和劉穎鏇今日（11/04）出席活動。（陳順禎 攝）

劉穎鏇接受《香港01》訪問時，大讚現場佈置，表示到時可以一邊睇籃球賽一邊享受美食是一件樂事。說起籃球，大家都會記得她曾是藍球好手。她說：「哈哈，都有（打籃球）嘅，不過好少，加上香港好多街場，但係好少室內場。」

有冇發現劉穎鏇着瑜伽褲？（陳順禎 攝）

是不是因為「做了明星就不想打街場」？她連忙否認，表示只是不習慣香港天氣。她回答：「喺外國慣咗喺室內打，可能香港天氣特別熱，有時冇咁放，街場會混合好多其他人，所以又驚好容易整親。」她坦言，不想因為打籃球受傷而影響拍攝劇集及工作進度。

有冇發現劉穎鏇着瑜伽褲？（陳順禎 攝）

問到網民最關心的愛情問題，劉穎鏇的感情生活似乎還是空白一遍。受訪時她照舊以「事業為重先啦」回應。問到揀偶條件，她回答：「唔...條件呀？好難有個list，啱就啱囉。」高度有關嗎？她又回答：「同我咁高或者高過我囉，咁就吸引啲。」如果王祖藍一般的身高呢？她回答：「咁佢有才華！唔同嘅，好難睇外表，如果我鍾意佢個人就唔會太介意呢個身高。」

劉穎鏇諗緊揀偶條件。（陳順禎 攝）