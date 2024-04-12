前亞視男星4個月內兩度宣布做爸爸　曾自爆戀同性家中開雞檔

《亞洲星光大道4 跳舞吧！》出身的前亞視（ATV）藝人李創偉（Catry），近年因為參加ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》而重回觀眾眼前。節目中他曾自爆戀上同性而掀起熱議，不過近日他就突然高調地宣布自己榮升爸爸。最離奇的是他竟在4個月內成為一子一女的爸爸，即是媽媽是不同人？



李創偉（Catry）同Ivy So拍過...ViuTV電視劇。（IG@catry）

39歲的李創偉（Catry）曾於去年宣布榮升做爸爸，表示BB是天蠍寶寶。當時他寫道：「雖然遲了原本人生計劃的10年，但遲來總算更加的準備好和更加的成熟。我身份變了——『我是爸爸啦』。」又續說：「我和我老竇相處時間只有20多年，上一代工作忙要外出『工作搵食』，其實我童年和他的回憶並不多。願我可在我有生之年給予你時間和愛，還記得我當天第一次見你，我眼淚不自覺地流，感激你來到這個世界給我當你的父親…」言談之中真是充滿着愛。

李創偉又做爸爸。（IG@catry）

李創偉又做爸爸。（IG@catry）

怎料相隔不足半年，他又在社交平台上宣布「又做爸爸」，寫道：「真的沒有想過轉眼間會是兩孩子的父親，湊夠一個『好』字，很感恩一切所有事都很順順利利。對我而言，人生不同階段能有不同『任務』和『體驗』…真的很感恩、幸福和不枉此生。#小龍女 #夢想是四個 #但兩個就夠了」一眾網民紛紛送上祝福，亦有不少人好奇BB生母身份：「兩個BB相差4 Months？」不少網民都驚訝，為什麼他可以在4個月內連做兩次爸爸。

李創偉又做爸爸。（IG@catry）

李創偉在節目《阿女又戀嚟》中，曾帶同配對的對象去家中經營的雞檔「見家長」，而且深得配對的對象家長「媚姨」歡心。李創偉亦曾透露，畢業後本職做文員，但因發覺不適合自己，最後教跳舞並開設了舞蹈學校。