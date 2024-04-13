逆天奇案2｜尹光首獲劉家豪力邀拍劇　記對白當歌詞咁背

無綫熱播劇集《逆天奇案2》昨晚（12日）一集，最大焦點絕對是首度拍攝無綫劇的「光B」尹光！劇情講述地產發展商欲收購河埔村用地作發展用途，整條村獨欠頑固老人昌伯（尹光飾）不肯賣地，令剛升任村長的啟熙（謝東閔飾）非常頭痕，多次苦勸昌伯都食白果；一日，被灌醉的啟熙再去昌伯家進行遊說，遭激動的昌伯拎起拐杖狂打，啟熙一時情急將昌伯推倒，翌日傳出昌伯死訊，啟熙因此被控誤殺，啟熙的懷孕太太恩（菊梓喬Hana飾）頓失依靠，並請求Hazel（蔣祖曼飾）幫助。事件後來出現反轉，森Sir接手調查後，發現是黑幫為了逼昌伯搬走，出招令昌伯的家斷水、斷電兼cut埋電話線，昌伯最終死因是家中平安鐘失靈以致失救致死 ！

尋晚一集有光B驚喜客串！

光B現身《逆天2》令網友大感驚喜，現年79歲的光B將角色頑固特質演繹到位，講對白時中氣十足兼相當流利。《逆天2》是光B首次拍攝的無綫劇集，問到為何願意接受挑戰？光B受訪笑言：「係監製家豪哥邀請嘅，佢叫到咪試吓囉。」問到拍攝難忘事？他笑說：「因為今次入咗新界嘅村屋拍攝，嗰度又多樹，當日又咁啱落雨，好多蚊蟲，咬到周身都係！」光B坦言覺得拍劇挺好玩，事前自己亦做足準備功夫：「收到劇本後，你要背熟晒入面嘅內容，同埋要揣摩個角色，咁先為之一個好嘅演員。背對白都幾難，但要將勤補拙，讀多啲背熟啲，當係歌詞咁背囉。」會否戲癮大發想再拍劇？光B說：「最緊要睇角色適唔適合自己，如果適合我都會玩落去，因為我鍾意向難度挑戰。」

菊梓喬探監，東閔感自責並打算認罪。