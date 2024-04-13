減肥女星暴瘦直播真實狀態震撼視覺　雙腿極恐怖網民憂心健康

現年38歲的「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，經常在抖音開直播，成為美食帶貨達人。近年主力在內地發展的陳嘉佳，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅。不過細細粒於去年下定決心，開始認真積極減肥，且日漸見到成績。今年元旦日，細細粒就分享了一段短片，片中的她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖的她簡直是判若兩人，早前她曬出最新的自拍近照更是撞樣了1996年港姐冠軍李珊珊。

細細粒好鍾意食。(ig圖片)

去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

「細細粒」陳嘉佳體重已達237磅。（抖音）

（抖音@陳嘉佳）

陳嘉佳減肥成功後，便直播賣健康類產品以及減肥食品，日前有網民就將細細粒在直播間帶貨的截圖放到社交網分享，留言寫道：「這也太恐怖了吧，這個腿嚇屎人了，一站起來我都驚呆了。」直指細細粒的雙腿恐怖得嚇人。從截圖可見，陳嘉佳的一雙腿真的異常纖瘦，可說是筷子腳，即使她現在瘦身成功，纖幼的雙腿仍與上身比例很不對稱，惹來網民熱議：「看似是糖尿病的身形」、「恐怖」、「感覺支撐不到身體」、「瘦得好肉酸」、「她是患糖尿病了吧」。

網民於直播間被細細粒的雙腳驚呆了。(小紅書)

細細粒的腿相當纖幼。(網上圖片)

細細粒的腿相當纖幼。(網上圖片)

細細粒直播時身材激瘦被截圖討論。(小紅書)

細細粒真係瘦咗好多。(IG圖片)

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