Loong 9｜成團後加人致是非不斷　突聘趙天翼為公益大使疑為撲火

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》選出的男團「Loong 9」，由勝出的9位成員組成，分別有奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。隨後內地公司再宣布加入三位成員張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，分別組成Loong9-S及Loong9-V，並宣布三人以Loong 9非限定團成員的身分參與活動。

Loong 9由勝出的9位成員組成，分別有：奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。（Loong9微博）

「Loong 9」由內地娛樂公司樂華管理，早前加人消息一出已經引起不少粉絲不滿，指該公司加的都是「自己人」，因為張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊都同屬樂華，而且他們的名次都不是順位加進去，因此引起其他順位的粉絲不滿，認為他們自己公司玩就可以，根本用不著去參加比賽，自己公司組一團出道就行了。而第十位的趙天翼，他的粉絲曾在社交平台表示過不滿，因為趙天翼是第十名，但加人卻沒有他的份。

趙天翼的粉絲曾在社交平台表示過不滿。(微博圖片)

將會加入的成員分別是張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊。(陳順禎 攝)

將會加入的成員分別是張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊。(陳順禎 攝)

將會加入的成員分別是張鎬濂、郭殿甲、陳鑫昊。(陳順禎 攝)

日前Loong 9官方社交平台宣布Loong 9正式集訓，有眼利的網民發現相中只有內地的九位成員，香港的三位成員不見影，一度引來外界猜測三位香港成員是不是已經被踢走，所以不用參加集訓，流言不斷。

3張相片中完全不見香港的3位「Loong 9」成員。(微博圖片)

昨日（12日）亞洲超星團的官方社交平台宣布因趙天翼表現出色，所以聘請趙天翼為「LOONG 9兒童藝術教育公益大使」，未知官方是否想平息趙天翼粉絲的怒火而特別增設的位置。有網民就說：「乾脆頭18名直接出道就好了」、「搞什麼鬼啊？什麼來的」、「安慰獎麼」。其實《亞洲超星團》一直是非不斷，不少網民都認為內地一方並沒有處理好後續的問題，比賽完結後就愛理不理，而樂華方面亦是處理不當，直接加「自己人」進去，認為吃相不應該這樣難看。

趙天翼為「LOONG 9兒童藝術教育公益大使」？（陳順禎 攝)

亞洲超星團的官方社交平台宣布趙天翼的表現出色，所以聘請趙天翼為「LOONG 9兒童藝術教育公益大使」。(微博圖片)

《亞洲超星團》官方全文如下：

鑑於《亞洲超星團》選手趙天翼，在《亞洲超星團》節目的歷次公演和決賽中表現出色，受到現場各位導師的高度讚譽和超星製作人的熱捧，尤其在決賽中榮獲節目組頒發的唯一一枚「未來之星」獎，成績斐然！



「LOONG 9」針對選手趙天翼的特色和技藝，聘請趙天翼為「LOONG9兒童藝術教育公益大使」，參加系列公益演出活動。



希望趙天翼同學在今後的日子裡，繼續努力學好文化課，戒驕戒躁，刻苦學藝，互相交流、虛心學習，圓滿完成公司交付的各項公益活動和演藝任務，齊心協力、閃耀亞洲、走向世界！

