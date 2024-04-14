前東張女神曾被勸返　視楊茜堯為榜樣：原來唔係港姐都可以拿視后

前《東張西望》主持利穎怡（Joan）因不時以緊身小背心上陣採訪，又曾多次勇敢追訪而被封為「東張女神」，但她在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，雖然現時已康復，但因家人擔心她的安危，她亦直認壓力大，決定離開《東張》轉型做演員。而利穎怡（Joan）自2022年9月離開《東張》後，參與了不少劇集演出，更有份參演《黑色月光》，日前她與一眾演員出席煞科宴，以長文大談感受，當中更特別感謝偶像楊茜堯的鼓勵同支持！

「東張女神」利穎怡。（IG@joannyle）

利穎怡曾在追訪美孚老鼠屋業主時被批踭。（電視截圖）

出席《黑色月光》煞科宴。（IG@joannyle）

多謝總監製鍾澍佳。（IG@joannyle）

利穎怡在IG曬出一系列合照，並逐一多謝總監製鍾澍佳及一眾拍檔，當中特別提及楊茜堯：「我2月1話偶像主動同我講話記得我令我超級感動，好多人問係邊個，就係登登登登 @tavia_yeung。好中意好中意睇佢嘅「宮心計」，而且佢係我地訓練班嘅榜樣，係佢令我相信原來唔係港姐都係可以拿視后，而且可能我睇太多佢嘅戲，一路以為遙不可及高高在上不能觸碰，但原來真人係勁nice勁好人勁貼地，而且昨晚聽原來佢都有佢嘅恐懼，令我更加可以relate。」

視楊茜堯為榜樣。（IG@joannyle）

今年2月利穎怡曾發文透露偶像主動搵佢傾偈。（IG@joannyle）

又大讚林夏薇：「超級好嘅人，超級無架子，又演得又玩得又索。」（IG@joannyle）

畢業於多倫多大學經濟系的利穎怡回流返港後曾任職公關，其後再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期TVB藝員訓練班，翌年初正式入行。利穎怡初期多數擔任劇集主角的武術替身，包括跳海、爆破、吊威也等戲份，其後加入《東張西望》成為外景主持之一。其實利穎怡曾參演不少劇集，但戲份都不算多，當中她在《隱門》出演「模特兒」，無名無姓之餘，甚至只閃現約3分鐘，而她亦有參演早前播出的《本尊就位》、《飛常日誌》等，但同樣戲份不多，她曾在IG自爆被監製勸說重返《東張》：「他說大環境不太好，現在又少劇開，不是我沒有戲而是大家都沒有太多戲拍，叫我回《東張》，畢竟收視好多人看。」不過幸好利穎怡獲老公支持她繼續追夢，她亦感激《黑色月光》一眾拍檔的支持：「雖然我戲唔多但都完全感受到呢個大家庭台前幕後所有人嘅愛～相信觀眾睇時更加會感受到我地！」

《飛常日誌》。（IG@joannyle）

《本尊就位》。（IG@joannyle）

曾在IG自爆被監製勸說重返《東張》。（IG@joannyle）

感激《黑色月光》一眾拍檔的支持。（IG@joannyle）

繼續追夢！（IG@joannyle）