前綠葉王吳博君患漸凍人症近況曝光　定期覆診：醫療費用負擔吃力

資深藝人吳博君因擅長飾演一些市井角色，形象深入民心，他在2018年證實患上「漸凍人症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症），因而近年已絕少露面。



前TVB資深演員吳博君患上漸凍人症，吳太代接受薛家燕捐款。

吳博君患病的消息傳出後，亦收到了圈中各界的人士幫助，其中薛家燕得知情況後，透過莒光文化服務基金義工捐助港幣三萬元，以解燃眉之急。

綠葉王吳博君漸凍人症日漸轉差 薛家燕捐三萬慰問金雪中送炭

莒光義工登門探訪吳博君訊息公布後，引起圈內再度廣泛關注漸凍人症，家燕姐率先捐獻善款港幣三萬元，另江馬麗貞女士捐獻港幣壹萬元，由於吳博君臥牀病容不宜出鏡，乃由吳太代表接受。自從2018年患上漸凍人症的吳博君，自感身體日漸轉差，進食及大小便均在牀上，每天要翻身多次，精神狀態負擔吃重，惟仍抱樂觀，積極面對逆境。長期卧在病牀上的博君，獲悉家燕姐、BiIIy及江太等善長的關懷備至，送上慰問金鼓勵，讓博君感動不己，透過義工向各方善長致以由衷道謝。

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今日（13/04）莒光文化服務基金於Facebook更新吳博君的近況，寫道：「2018年開始，患上漸凍人症後，一直在家中臥床生活，端賴患有輕度小兒麻痺的太太，以及外傭姐姐貼身照顧，然而，近日博君不適入住瑪嘉烈醫院，留院五天剛剛出院返家，波及精神情緒，整個人既變得疲憊渴睡，又愁容沉默。

莒光文化服務基金及有艇搭基金會義工，特別前往荔景邨上門探訪，博君依舊臥床休息，勉強點頭招呼，義工個多小時大多與吳太閒聊垂詢，博君大部份時間，都是閉目休息，昔日博君總會坐起來答詘幾句，或主動描述過往拍電視劇的人和事。

原來博君長期仍需定期到醫院覆診，每週則安排專車前往葵涌中醫治療兼針灸，醫療費用負擔吃力，幸好圈中友好們，發揮互助互愛精神，雪中送炭，拔刀相助，主動伸出援手。

最後在外傭姐姐吃力抱著博君，坐在梳化椅上，他仍是很疲累樣子，勉強瞪著眼回應，義工握著博君雙手，輕拍肩膀，代表眾人為他打氣加油!勉勗他繼續努力治療！由於尊重博君不想亮相，義工放下帶來的大籃鮮果.蛋糕及利是，再三鼓勵加油則告辭了！」

前TVB藝人吳博君早年與多名藝員合作，演技精堪，故有「綠葉王」稱號。(網上圖片)