一代混血名模曾變膠面銅人生圖曝近況　網民叫唔出名兼被瘋狂認錯

現年44歲的中法混血模特兒Amanda S. 曾活躍於香港模特兒圈，樣靚身材正的她是不少人心目中的女神，Amanda一向廚藝了得，更有「美女廚神」之稱，近年她轉戰KOL界開設了影片頻道，跟網民分享烹飪心得，她亦有不時更新IG上戴靚相和短片和大家分享生活點滴，但就甚少現身公開活動以及參與幕前演出。日前有網民於社交網分享了偶遇Amanda S.於街頭拍攝時的動圖，曝光了她的近況。

Amanda有美女廚神之稱。(ig圖片)

Amanda S.樣靚身材正。(IG圖片)

Amanda最新水着靚相。(Amanda S. IG)

台法混血模特兒兼是烘焙高手Amanda S.早在10多年前已經在法國藍帶修讀甜品課程，更先後到香港四季酒店與法國的甜品店做甜品學徒。（ IG/@amandastrang ）

當年Amanda S.美得令人驚艷。（電影截圖）

Amanda S.在電影中被尹子維強暴一幕令人揪心。（電影截圖）

該名網民寫道：「貌似在香港遇到了明星，很面熟，但叫不出名字 #明星生圖」並沒有認出相中女明星就是Amanda S.。從相中可見，Amanda S.一身緊身黑衫黑褲打扮，身材Fit爆，相當有型，她的樣貌也依舊漂亮，在原相機之下都好靚女，狀態絕佳，完全看不出她的真實年紀。年前她出席活動時曾經出現膠面情況，如今看來已不再膠面，靚得相當自然。此post惹來不少網民討論，有網民一看就認出相中女星是Amanda S.，不過也有一些網民認錯了，說她是Danielle、Lisa S.，甚至是蕭芳芳，總之就是瘋狂認錯她。

Amanda S.街頭拍攝被偶遇生圖。(小紅書)

Amanda S.街頭拍攝被偶遇生圖。(小紅書)

Amanda S.街頭拍攝被偶遇生圖。(小紅書)

Amanda S.街頭拍攝被偶遇生圖。(小紅書)

Amanda S.街頭拍攝被偶遇生圖。(小紅書)

Amanda S.街頭拍攝被偶遇生圖。(小紅書)

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