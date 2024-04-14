天王舊愛曬廿年前樣貌對比現時變化驚人 進駐小紅書一舉動勁驚喜
撰文：張嘉敏
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現年43歲的混血模特兒樂基兒 （Gaile）與天王黎明於2008年結婚，2012年離婚。她於2017年與食品大亨朱智豪（Ian）再婚，婚後育有一子Hunter。樂基兒曾於社交網曬出與老公和兒子的溫馨家庭照，可是2023年3月突然傳出離婚的消息。她於同年9月出席活動接受訪問時，坦承自己已經回復單身，她表示：「分開原因...我覺得唔應該話邊個錯或係做過啲咩，有時唔喺埋一齊可能係時間嘅問題。」又指仍與前夫Ian保持友好關係，兩人會共同撫養囝囝。回復單身的樂基兒亦重新投入工作，繼續發展自己的事業。
日前 (4月9日) 樂基兒正式進駐小紅書，吸納更多的粉絲，開拓內地市場。她主要分享生活日常點滴、近況、工作花絮以及一些個人感受，她更會親自回覆留言與網民互動，令網民十分驚喜。樂基兒最新的一個post是對比了她現在的照片與她20零歲的照片，寫道：「樂基兒穿搭 過時了嗎！！？小紅薯們常常提起的 #樂基兒穿搭，由本尊示範～～ 從20年前開始, 到現在我仍然最愛牛仔褲和白上衣， 最近，喜歡配上choker項鏈！加一點Y2K感覺！」表示自己多年來最愛的穿搭依然是牛仔褲和白上衣。
樂基兒讓大家見證她歷年的驚人變化，此post隨即惹來網民熱議，不少網民都不敢相信這就是她本人，她親自回覆表示：「here I come，yes it's me」。有網民就問她懂得看中文和用中文回覆嗎？她說：「no...助手會讀一些有趣的留言給我聽，然後我語音輸入漢字回覆」、還會為網民的留言點讚，令大家十分激動和開心。網民都紛紛留言大讚她多年來都是這麼靚女，永不過時，最喜歡她率直真誠的性格。