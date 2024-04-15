王菲幼嫩青春時極有仙氣　出道剪短髮後跌watt網民嘆：得罪造型師

王菲為90到00年代香港具代表性的歌星之一。出生於北京的她兒時曾以童星身分於內地表演，更曾登上央視表演唱歌，後來她跟隨父親移居香港。1989年王菲參加比賽而被發掘，當其時為了迎合香港市場，唱片公司替她改了一個藝名「王靖雯」出道。



呢張唱片封面最經典。（網上圖片）

王菲。（網上圖片）

輾轉之下，「王靖雯」於1991年到了台灣發展，但歌手路並不順利，所以翌年就回復自由身返回香港。1992年「王靖雯」推出第4張專輯並翻唱日本歌手千秋直美《口紅》的歌曲《容易受傷的女人》，一出就即時紅遍全港。直到1994年，「王靖雯」改回本名王菲，往後作品亦有充滿了她的個人風格。

王菲形象十分多變。（YouTube截圖）

王菲形象十分多變。（YouTube截圖）

說王菲是上一時代的經典歌手也不為過，但她對作品及衣着風格就對當時社會影響十分大。說也奇怪，近日有網民在討論區，以「王菲 出道前照片」為題而討論。有網民就表示，小時候覺得王菲是藝名，王靖雯才是她的真名，但後來才知道其實王菲才是真名。

1990年王菲登上TVB演唱。（YouTube截圖）

1990年王菲登上TVB演唱。（YouTube截圖）

也有網民直言，「王靖雯」初出道時的短髮造型，衣着及耳飾實在與她格格不入，充滿了「娘味」，又有人笑言，當時她應該是得罪了造型師才會有這個效果。後來「王靖雯」變回「王菲」，留了一把長頭髮走簡約風後，才將她本來的特質散發出來。

王菲/王靖雯 初出道時拍攝的封面。（網上圖片）

王菲/王靖雯 初出道時拍攝的雜誌造型。（網上圖片）

王菲未出道前靚相，長頭髮真係靚好多。（網上圖片）