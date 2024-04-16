大馬視后現身當地被問「誰知道她的名字」　一舉動化解尷尬勁親民

現年34歲的劉佩玥（Moon）參加2013年香港小姐奪得季軍入行，縱使入行初期勢頭不及同屆冠軍陳凱琳及蔡思貝，但劉佩玥靠着自己不斷努力，加上肯搏肯捱又聽話，近年獲得無綫力捧成為當家花旦之一，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》中，憑《美麗戰場》的「李靜兒」一角奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，躋身視后行列。

劉佩玥參加2013年香港小姐奪得季軍入行。（視覺中國）

劉佩玥於《萬千星輝頒獎典禮2022》中，憑《美麗戰場》的「李靜兒一角」奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為無綫當家花旦之一。(資料圖片)

能做到大馬視后，劉佩玥在當地當然有一定的知名度及受歡迎程度，早前她與譚俊彥到馬國出席見面活動時，就吸引了大批粉絲當場支持，可謂人氣爆燈。而近日，劉佩玥又獲邀到馬國為珠寶品牌新店開幕擔任嘉賓，不過在她完成工作，準備離開時，卻在吉隆坡機場發生尷尬一幕。

劉佩玥早前與譚俊彥到馬拉西亞出席活動。（小紅書截圖）

劉佩玥還獻唱，歌喉獲讚。（小紅書截圖）

劉佩玥日前又獲邀到馬國為珠寶品牌新店開幕擔任嘉賓。（小紅書）

盛裝出席。（小紅書）

靚。（小紅書）

有網民在吉隆坡機場偶遇劉佩玥，但卻說不出她的名字，事後在社交平台以「KLIA巧遇TVB演員｜誰知道她的名字？」為題，寫道：「既然巧遇了明星，說得出她名字才能拍照，結果一時緊張完全想不出。」相中，劉佩玥以一身便服裝束示人，身材高䠷，雖然該網民太緊張未能說出其名字，但劉佩玥一點都不介意，大方與對方舉V合照，且露出招牌甜美笑容，舉動成功化解尷尬外，還獲網民激讚夠親民，具視后氣量，紛紛留言：「she so pretty ~」、「MOON 好靚啊」、「moon真的好漂亮」、「她超甜我好喜歡她」。

劉佩玥在機場被捕獲。（小紅書）