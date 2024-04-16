洪金寶獲終身成就獎翌日即北上消費　坐輪椅現身深圳Costco超市

香港影壇盛事《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮日前圓滿結束，72歲的洪金寶獲頒「終身成就獎」，當晚他獨自行上台領獎，步伐輕鬆自如，並在台上答謝家人及在電影工作上的伯樂。而頒獎禮翌日，有網民在深圳Costco超市偶遇洪金寶，並寫道：「遠遠看着不敢叨擾，小時候很喜歡看他的武打電影。」片中所見，身穿粉紅色格仔恤衫、頭戴草帽的洪金寶坐在輪椅上，膝蓋還貼着藥膏，不少網民都留言感嘆：「洪金寶都要坐輪椅出行了啊」、「大哥大都北上消費」。

洪金寶與太太高麗虹一同出席《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮及紅地氈環節。（資料圖片）

獲頒「終身成就獎」。（資料圖片）

有網民在深圳Costco超市偶遇洪金寶。（影片截圖）

坐輪椅。（影片截圖）

行超市。（影片截圖）

膝蓋還貼着藥膏。（影片截圖）

在影壇被尊稱為「大哥大」的洪金寶，地位甚高，但私底下就毫無架子，不時被「捕獲」親自到街市買餸，十分貼地。不過洪金寶在2017年做完膝蓋手術後，經常坐輪椅或拄拐杖出行，他曾在接受訪問時解釋原因：「其實係因為膝頭哥痛我唔想行啫，去街市我都坐輪椅，我行得好快㗎，我老婆問我可唔可以唔好行咁快，唯一買餸就係娛樂嚟㗎喇。」如今洪金寶仍活躍於電影界，除了幕前演出外，亦有為電影擔任武術指導，他有份參演的新戲《九龍城寨之圍城》即將於5月1日上映，他在戲中更與古天樂有連場對打戲，寶刀未老！

洪金寶撐拐杖現身。（視覺中國）

《九龍城寨之圍城》。（電影海報）

洪金寶在戲中與古天樂有連場對打戲。（劇照）

寶刀未老！（劇照）