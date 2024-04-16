最完美身材花旦被偶遇樸實打扮惹熱議　緊身背心藏不住豐滿上圍

高海寧（高Ling）近年憑着內地劇《三十而已》以及去年底熱播的TVB劇集《新聞女王》令人氣再創高峰，她更憑《新聞女王》入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞。高Ling在內地也非常受歡迎，最近參演了內地綜藝節目《無限超越班2》引起不少關注，成功吸納了很多內地粉絲，她在接受訪問時就表示自己會同時兼顧香港以及內地的市場。

高海寧身材Fit爆。(ig圖片)

高海寧最近曝光率很高。（高海寧微博圖片）

高海寧汽車廣告。（微博圖片）

高海寧穿上一件深藍色幼身吊帶連身裙。(ig@sammkoling)

高海寧仲要回眸一笑。(ig@sammkoling)

高海寧發文話想去旅行了。(ig@sammkoling)

日前有網民於社交網分享了她在香港一家時裝店偶遇高海寧的合照，留言寫道：「偶遇高海寧真人，真的是氣質顏值絕了。」該網民透露當日於中環一家時裝店陪朋友試衣時，碰巧遇見了高海寧，大讚：「近距離的明星真的皮膚超好，0毛孔那種，太美太有氣質了，上前用粵語簡單交流可以photo嘛，人也好好，愉快合影，近距離接觸明星，嗯～還是有點不一樣的感覺。」相中可見，高海寧化上淡妝，身穿緊身白背心襯藍白間條恤衫，配米色闊腳褲，手拎一個紫色小包包，打扮簡約清新又充滿時尚氣息，豐滿上圍依然突出。網民都紛紛留言讚高海寧真是又白又靚女，衣品好，還問她身上服飾是什麼牌子，都想買同款的。

高海寧中環行時裝店被偶遇。(小紅書)

高海寧中環行時裝店被偶遇。(小紅書)

高海寧扮演華妃。（微博圖片）

高海寧近日香港內地兩邊走。（IG：@sammkoling）

高海寧造型貼身設計，肥d都著唔起。（IG：@sammkoling）

高海寧新相非常密實，但一樣吸睛。（IG：@sammkoling）

高海寧造型貼身設計，肥d都著唔起。（IG：@sammkoling）

高海寧的旗袍LOOK。(抖音截圖)

高海寧的旗袍LOOK。(抖音截圖)

高海寧的旗袍LOOK。(抖音截圖)

高海寧一向身材極好 (ig@sammkoling)

高Ling身材極Fit。(高海寧ig)