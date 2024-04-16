Ivy So派福利意外出賣Day　激罕火辣泳裝自拍不及翻版Nathan搶Fo

女團COLLAR完成3場九展處女個唱後，成員Ivy So（蘇雅琳）、Day（許軼）、Candy（王家晴）和Winka（陳泳伽）齊齊飛到台北旅行叉電。雖然去玩，但她們都沒有忘記一班粉絲，頻頻開直播分享旅程，當中Ivy So還狂派福利，大曬fit爆Body，兼穿火辣比堅尼自拍，令粉絲流晒鼻血。

Ivy So今次台灣之旅狂派福利。（IG@ivyysooo）

Ivy So一身清涼打扮，大騷腹肌和fit爆Body。（IG@ivyysooo）

相比之下，Day的衣著好似弱了一點。（IG@6y_day）

但都有個香肩睇。（IG@6y_day）

而Ivy So和Day此旅原來還有特別行動，就是去考潛水牌，她們還為今次行動起了個名叫：「琳時潛水軼」。日前，Ivy So就將台灣之旅的花絮剪輯成短片上載到社交平台與粉絲分享，她寫上：「~台灣之旅海底小總結~Blue Monday最啱睇吓啲BluBluBlu嘅嘢(好似係)，邊個會諗到許軼會即興加入我嘅毒毒潛水計畫，所以我決定為呢個旅程起個名 #琳時潛水軼」。

兩人此行去了學潛水。（IG@ivyysooo）

似模似樣。（IG@ivyysooo）

非常認真。（IG@ivyysooo）

有「老鼠仔」。（IG@ivyysooo）

Day也有回覆說：「有同伴+做到想做好耐嘅事就係開心。好鍾意試新嘅嘢 好鍾意恐懼？雅琳好勁！我都好勁！」

好少見Day咁認真的樣子。（IG@6y_day）

做足準備。（IG@6y_day）

專注。（IG@6y_day）

Day表示：「有同伴+做到想做好耐嘅事就係開心。」（IG@6y_day）

短片記錄了Ivy So和Day每日晨早起身去上堂，兩人不但均以素顏示人，穿上勁緊身都零贅肉，真的無敵。而且要讚的是兩人非常認真聽書，並非玩玩下，所以考牌成功時，她們都開心不已。

Ivy So和Day以素顏示人，果然青春無敵。（IG@ivyysooo）

上裝備出發。（IG@ivyysooo）

絕對不是玩玩下。

好認真。（IG@ivyysooo）

Ivy So除了分享幾張露腰靚女相，以一身清涼打扮，大騷腹肌和fit爆Body回饋粉絲支持外，在片中還激罕穿上火辣比堅尼自拍，即時搞到粉絲叫曬救命，紛紛留言：「流鼻血啦」、「犯晒規」、「大量紙巾呀喂」、「不得了 雅琳真世一」、「loop 左好多次」。相反身旁的Day則露出一副殘樣，兩人站在一起相映成趣，似乎Day要食返多些食物補充體力才行。

Ivy So激罕比堅尼示人。（IG@ivyysooo）

健康性感。（IG@ivyysooo）

但意外出賣了阿Day的殘樣。（IG@ivyysooo）

二人成功考牌。（IG@ivyysooo）

不過可能連Ivy So自己出動到泳裝都會被搶Fo，對手竟然還是男性，他就是二人的潛水教練，片中見教練細心指導兩位潛水初哥，既靚仔又細心，網民留言激讚：「咁靚仔嘅教練，搵佢拍潛水MV」、「教練幾靚仔~我係咪錯重點」、「嗰個係教練？好靚仔喎」。還有網民覺得潛水教練好似F4成員，甚至同《全民造星V》參賽者、Day前緋聞男友魏念恩（Nathan）有幾分似樣。

潛水教練意外搶Fo。（IG@ivyysooo）

網民大讚靚仔。（IG@ivyysooo）

有網民覺得教練與Nathan有幾分相似。（Instagram圖片）

點擊圖輯與Ivy So和Day一齊去潛水：