ROVER專訪｜Summer Live成試水溫之作　亨仔被爆唔夠齊心

夾band最緊要夾人，Kim即踢爆亨仔即口快快講「四個人四條心」⋯⋯（梁碧玲攝）

由《全民造星V》四子亨仔、希晉、Jason Loi同Kim組成嘅樂隊ROVER，出道唔夠3個月，接連踏上紅館、亞博、春浪音樂節任演出嘉賓，撇除演出時間長短，對新人來說，賺取舞台經驗最實際。ROVER之所以誕生，主因是《造星V》後嘅《Summer Live》，當時亨仔、希晉、Jason 與Kim以限定樂隊演出，眼見樂迷反應不錯，公司決定組團。但眼見其他《造星V》仔先後出歌出活動，話唔擔心就假。「會擔心熱度過咗，其實成件事可以再快啲，有啲嘢拖進度。」希晉說。

《造星V》結束後，ViuTV相隔一個月後搞《Summer Live》，安排亨仔、希晉、Jason Loi同Kim以樂隊形式演出，原來是在試水溫。

Jason與Kim當初未能走入十強，他們均表示沒有太大擔心，Kim認為「擔心唔代表會有機會」，而Jason本身是石裂符成員、又有拍YT，就算沒有ROVER出現，他仍然可以有別的發展。如今身兼石裂符及ROVER嘅鼓手，要如何取得平衡？「都有同佢哋溝通過，喺可行情況下保持運行，同埋其他成員都有自己嘅工作，同埋石裂符嘅風格同ROVER都幾唔同，所以兩者唔會有太大影響。」由於仍有半年才畢業，所以Jason近期keep住香港澳門兩邊走。「朝早返港，下午搭船嚟練band，之後再返澳門，都預咗，呢個係要付出嘅一部分。」而另一位學生陳鎮亨表示已請假，而校方亦大力支持。「學校仲叫我加油，話好似MIRROR師兄咁，所以我就好有信心休學先，不過我會讀返嘅。」

訪問中，隊員希晉不停被隊長同兩位副隊長寸，但他似乎已習慣。（梁碧玲攝）

夾band最緊要夾人，訪問中，希晉不停被亨仔、Jason寸，不難感受到當中嘅友誼。Jason是唯一一位藍組成員身份加入ROVER，問到當初會否十分尷尬，他即時輕嘆：「自己都驚同佢哋難夾，因為本身紅組同藍組除咗battle，好少有交流機會。不過後來都發現佢哋癲癲哋，自己都開始癲癲哋。 而家再friend啲，會更易夾嘢。」亨仔坦言當初得知要同Jason 組團是有少少驚，原因是藍組做事認真，唔似得紅組玩多過做。

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場地：No.5 Studio

Makeup:Emma Ma、Sirming Wu@非常作 GFC Make Up Team、Byran Po

Hair: Iman Chan@Private I IFC、Ryan Tsoi、Daniel Ng

Styled by @loklammm_ @justdom___

Styling assisted by @unaueet

Hangjai :representclo, wooyoungmi @ harvey nichols, season_852

Kim:JW Anderson @mr.porter, dotshop___, converse

Jason :drolede monsieur @ harvey Nichols, isabel marant, dotshop___, Christian Louboutin

Heizhun:solid homme, mm6 maison margiela, adsb_anderssonbell @ harvey nichols, converse