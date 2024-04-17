何超欣擁雙學位成何家學霸才貌兼備　被麻省理工同學大爆三大優點

已故賭王何鴻燊孻女何超欣自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，除了樣貌出眾之外，更是一名學霸。2021年何超欣畢業於美國麻省理工學院（MIT），獲得管理學及建築學雙學位，其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士，主修中國公共政策，2022年畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，近年更頻頻登上國際舞台，隨團隊到世界各地參與研討會，絕對是才貌兼備。近日有一位自稱是何超欣同學的網民分享了當年一起上堂的經歷，更大讚何超欣非常優秀！

何超欣同哥哥何猷君同為家族中的學霸。（資料圖片）

何超欣在2022年7月獲委任為「世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官」。（影片截圖）

何超欣經常隨團隊到世界各地參與研討會。（微博@何超欣Alice）

不時出席品牌活動。（微博@何超欣Alice）

該網民透露2018年到MIT學習交流時曾與何超欣一起上堂，更大爆對方在課堂上的表現：「課程開始後，她超認真的拿着自己的pad記錄上課的內容，我瞅了幾眼內容，密密麻麻的英文，默默的點了個贊。」他憶述當時與何超欣被分到一組進行討論：「她很積極參與了我們討論，然後大家都交換了各自想法。最後老師讓每組同學派個代表來總結回答，她很客氣的擺出please的手勢，意思是你可以做代表，當時給我的感覺就是人很禮貌。因為我比較I人，就連忙擺手說you can be the leader to present。她也沒有任何的矯情，直接代表小組表達了自己的觀點，老師也很滿意我們這組的建議。」

有一位自稱是何超欣同學的網民分享了當年一起上堂的經歷，更大讚何超欣非常優秀！（小紅書圖片）

才貌兼備！（微博@何超欣Alice）

該網民續說何超欣在上堂期間曾舉手提問，但老師並未留意到坐在課室靠邊位置的她：「她就一直很端正放在桌子上的舉着手，差不多有1-2分鐘左右後老師才看到，然後回答了她的問題。（想當年我即使舉手，也最多維持10秒）」而這件事亦令這位同學留下深刻印象，最後他更大讚何超欣有三大優點：「為人有禮貌，遇事不著急；對於新事物或者新內容，願意認真吸收學習；對於認可的事情，一定要堅持，不要在乎別人的眼光。」事實上何超欣自小品學兼優，畢業於清華大學的她去年更當選北京市青聯委員，非常叻女！

何超欣去年當選北京市青聯委員。（微博@何超欣Alice）

何超欣除了樣貌出眾之外，更是一名學霸。（小紅書圖片）

何超欣大曬好身材。（資料圖片）