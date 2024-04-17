張繼聰健身室巧遇TVB大灣區視帝　曬合照鬥爆肌身形靠茅招搶Fo

現年44歲的張繼聰近年愛上操肌，過去在不少影視作品中都有展示爆肌身形。昨日（16日）張繼聰在Instagram上載了與TVB大灣區視帝在健身室的合照，兩型男大鬥爆肌身形，隨即引起網民熱議！

張繼聰近年熱愛健身，練得一身爆肌身材。（IG圖片）

張繼聰健身室巧遇黃宗澤。（IG圖片）

張繼聰昨日（16日）在IG現時動態分享與黃宗澤及教練的合照，笑指為「紮職2之舉鐵」，之後他又貼出同一張照片，並發文指：「諗諗吓好似第一次喺健身室撞到，真係要影返張相留念。我認我機心好重，第一張相，擺啱pose , 隻手老年咁大」。如相中所見，張繼聰谷起二頭肌，手瓜起腱非常誇張，相反負責舉機拍照的黃宗澤頓時被比下去，而有份與兩人主演《紮職2》的陳家樂則留言表示：「兩位呀大」。

張繼聰搞笑指自己機心好重，谷爆二頭肌拍照。（IG圖片）

大批網民看到照片後都留言表示張繼聰好厲害，更笑指黃宗澤在旁顯得好嬌小：「仲大隻過黃宗澤」、「果然引到我望你手臂先，平時我第一時間實望Bosco」、「Bo少被影得好嬌小」。不過有人就笑指張繼聰好蠱惑，並著他不能忽略訓練與手臂相對較纖幼的腿部：「一定係隊部機畀人影，留返自己隻手臂入到鏡」、「練下隻腳仔啦，追唔到隻手喇～」、「師兄隻腳要加油呀」！張繼聰即搞笑回覆：「我對腳冇事」。

黃宗澤早年在《飛虎之潛行極戰》曬胸肌。（劇集畫面）

黃宗澤熱愛運動。（IG圖片）

其實黃宗澤身形一點也不輸蝕，屬鋼條型的他早年在《飛虎之潛行極戰》曬胸肌。有指黃宗澤早在10年前為健康產品拍廣告，已開始運動keep fit，成功操出六塊腹肌。年輕時為運動健將的黃宗澤，現仍會保持運動，如打籃球、健身、游水及踏單車等。