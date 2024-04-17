吃貨橫掃深圳｜梁凱晴林秀怡做「打卡專員」　實測三大打卡靚位

無綫節目《吃貨橫掃深圳》今晚播出的第六集，主持們由頭吃到尾用「食」來完美結束《吃貨橫掃深圳》，「抵食推介」的蒸汽石鍋魚套餐採用新鮮江團魚，配以簡單食材蒸煮6分鐘，並蓋上有「雲南十八怪」之稱的草帽當作鍋蓋，140度高溫逼出膠原蛋白極豐富的奶白魚湯，零舍鮮甜，而且啖啖嫩肉無細骨，吃得特別爽；之後繼續用濃厚魚湯作火鍋湯底打邊爐，年糕口感的豆腐拼盤、爽口彈牙的原隻鮮蝦蝦滑與魚湯成最佳拍檔，整個3至4人份量套餐只需380元人民幣（約411港元），此價錢在香港只能夠是人均價，性價比極高！

彭慧中（圖38左）同林秀怡（圖38右）試食一蚊串「鉢鉢雞」，齊齊高舉拇指讚好食！

之後介紹的漫畫風日式居酒屋以mega size taco最馳名，如手掌般大的照燒鰻魚Taco由香脆紫菜包滿米飯，無論賣相抑或味道同樣攞滿分，每個只需39元人仔（約42港元）；還有多款人氣食品鵝肝肥牛Taco、海膽牛角包、北海道湯咖哩飯創新又足料，難怪每道菜都要「相機食先」！今集最「打卡able」重點推介，必定是位於深圳南山區的全新café，小園林種滿藍藍紫紫花卉，亦設有歐陸式噴水池、鋼琴等，幾乎每個角落都是打卡位，恍如置身法國南部的小莊園，浪漫氛圍吸引不少女生慕名而來朝聖；梁凱晴和林秀怡全程忘我影靚相，並集合三大必影打卡位給觀眾，想知道邊三大打卡位？就要留意今晚節目。除了靚景好讓食客打卡之外，多款自家製蛋糕賣相與味道兼備，水準極高，彭慧中和連作為男士的6號也讚不絕口！

蒸汽石鍋魚3至4人份量套餐，只需380元人仔（約411港元）！

講到深圳夜繽紛，當然不得不提位於寶安區的鹽田社區夜市文化街，全長400米，為深圳最長的夜市；擺滿過百個攤檔，雲集中國不同省份的甜品、鹹食，四位主持為大家試食一元串「鉢鉢雞」、黑色臭豆腐、火焰花甲粉、荊州鍋盔、爆漿車輪餅、即燒生蠔等，隔住屏幕都流口水！6號分享其掃街標準，避開中伏機會。