朱千雪佗住B兼任中大講師　被學生大爆另一面︰氣場超強超嚴肅

現年35歲的前港姐季軍朱千雪（Tracy）近年淡出幕前，並正式轉行成執業大律師。除了做大律師之外，朱千雪更重返母校香港中文大學，兼任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師。日前有學生在社交平台曬出與朱千雪的合照，並發文感謝老師：「這就一個學期啦！感謝我最愛的老師❤️剛聽說朱千雪的時候還是個初中生，然後她演員轉型成為了律師，兜兜轉轉居然成為了我的老師，我真的好愛這個這麼優秀的女人！」

朱千雪（Tracy）近年淡出幕前。（IG@tracytschu）

靚靚準媽咪！（IG@tracytschu）

有學生在社交平台曬出與朱千雪的合照。（小紅書圖片）

並發文感謝老師。（小紅書圖片）

該名學生直言當初得知朱千雪要到中大教書，第一反應是不相信的，但最後就有幸成為朱千雪的學生之一，她更對老師讚不絕口：「一想到她又要拍攝又要備課又要上課又要上庭，而且這些事情還是懷着寶寶做的啊，如此的工作量讓我覺得她到底是不是有一天48個小時。上課的時候講的法律和公關也好認真好專業，每次問問題都是笑容燦爛的回我們，最後一課明明趕時間去meeting還跟我們全班一個個拍照，這段時間上她的課都是幸福的時光，入股不虧！追起來！」

朱千雪重返母校香港中文大學，兼任新聞與傳播學院的選修科目「公共關係專題」講師。（小紅書圖片）

朱千雪上堂時一臉嚴肅，非常認真。（小紅書圖片）

該名學生大爆朱千雪氣場超強！（IG@tracytschu）

相中所見，淡妝出鏡的朱千雪氣色不錯，她全程笑容滿面地同學生合照，而在上堂時又一臉嚴肅，非常認真，該名學生都大爆：「第一次去上課她氣場超強超嚴肅，還好我堅持下來了，超nice超美。」其實朱千雪自2022年起兼任香港大學專業進修學院講師，曾有港大法律系學生分享短期實習的經歷，原來朱千雪還成為實習大律師的師父，更獲徒弟仔大讚是學習的榜樣！現時朱千雪身兼大律師、大學講師、藝人的身份，更即將成為人母，但她依然應付自如，早前她挺巨肚出席麥明詩與盛勁為的婚禮，腹大便便的她由老公全程陪伴左右，雖然這位準媽咪明顯圓潤了不少，但流露着幸福笑容的她依然明艷照人！

朱千雪成為實習大律師的師父。（小紅書圖片）

朱千雪相當專業。（小紅書圖片）

麥明詩同朱千雪各自帶埋另一半出席聚會。（IG@louisa_mak）

朱千雪早前挺巨肚出席麥明詩與盛勁為的婚禮。（IG@tracytschu）

老公全程陪伴左右。（IG@tracytschu）

朱千雪即將做媽媽。（IG@tracytschu）