53歲前無綫視后狀態極佳　網民激讚樣貌身材喼得好東張女神都服輸

宣萱最近與陳豪和黃宗澤合作邵氏網劇《執法者們》，適逢昨日（16日）是是陳豪53歲生日，劇組為壽星炮製驚喜，並由拍檔宣萱和黃宗澤負責送上蛋糕，二人還向陳豪送上愛的抱抱，氣氛開心又有愛。

宣萱為拍檔陳豪生日送上蛋糕。（Youtube截圖）

同場還有黃宗澤。（Youtube截圖）

無綫亦派出近排憑驕人身材而人氣急升的其中一位東張女神鄧凱文（Eris）前來採訪，事後她將與3位主角的合照分享到社交平台，沒料卻被宣萱搶Fo，網民紛紛激讚：「宣萱狀態真好」、「宣萱的腿 嘖嘖」、「宣萱好美」、「沒有美顏的狀態太能打了」，而鄧凱文也有回覆網民：「真的非常之美麗」。

大家做心心好可愛。（Youtube截圖）

宣萱和黃宗澤還向壽星送上愛的抱抱。（Youtube截圖）

眼前的宣萱雖然已經53歲，但絕對是被時間偏愛的一群，好像不會老一樣，在沒有美圖和濾鏡下，皮膚依然光滑緊緻，身材亦keep得非常好，就算當日穿上一件普通t-shirt也遮蓋不住其豐滿身材，加上一對又直又柔，令不少女士羨慕的美腿，非常吸睛，就算站在比她細30歲的鄧凱文身旁也不輸。

萱萱狀態極佳。（Youtube截圖）

好靚女。（Youtube截圖）

宣萱站在比她細30歲的鄧凱文身旁也不輸。（小紅書）

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另一讓網民好奇的是宣萱今次劇中會否被「綁架」，事緣宣萱堪稱被挾持最多次的「御用人質」女演員，自1994年起宣萱就開始了她的「人質之路」，在參演的處境劇《餐餐有宋家》中，被挾持人用一支原子筆挾持，非常荒謬。及後在1996於劇集《天地男兒》中被手銬扣在床邊﹑在電視電影《虎膽虹威》被槍挾持，1997年在電影《檔案X殺人犯》﹑1998年在劇集《天地豪情》﹑《離島特警》，1999年在劇集《刑事偵緝檔案4》﹑《騙中傳奇》等均被不同的方式挾持，從1996年至2002年連續6年都有被挾持的戲份，非常誇張。

《餐餐有宋家》開啟了宣萱的人質之路。（網上圖片）

現代劇被挾持。（網上圖片）

而且無論現代劇還是古裝劇，宣萱始終都逃避不了被挾持做人質，在2004年於劇集《烽火奇遇结良缘》被五花大綁﹑還有2010年的《施公奇案II》﹑《刑警》等，至《陀槍師姐2021》等已經累計被挾持27次了。原以為被挾持27次已經夠數，但萬萬沒想到她之前首次參與ViuTV劇集拍攝，仍然難逃被挾持的命運，3次被綁，累積達30次破紀錄。對於不斷被安排做人質，宣萱曾在邊訪問中笑言「宣萱等如人質」已經成慣性。觀眾也戲言「有宣萱的地方就有綁架」，所以大家都期待她會否再破紀錄。

古裝劇又被挾持。（網上圖片）

去到ViuTV都要被張慧儀綁架。（影片截圖）