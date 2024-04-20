一代男神澳門開騷驚現水桶腰　慘被嘲︰有點年紀的阿姨級別明星

現年56歲的鄭伊健當年憑《古惑仔》中陳浩南一角風靡全亞洲，成為不少人心目中的男神，但近年他就減少幕前工作，與太太蒙嘉慧旅居日本。不過鄭伊健早前就在澳門舉行《Together 鄭伊健與你在一起音樂會》，全場爆滿！不少網民都在社交平台上載演唱會的片段，當中有人曬出一張側面照，並寫道：「請問這是那位香港女歌手？應該是有點年紀的阿姨級別的明星了，可是想不起來叫啥名字了。」

鄭伊健早前在澳門舉行《Together 鄭伊健與你在一起音樂會》。

伊健換了新造型演唱《發現》、《同一秒》和《吻感》等情歌，觀眾揮動手燈，全場一片星海。

鄭伊健當年憑《古惑仔》中陳浩南一角風靡全亞洲。（影片截圖）

經典！（影片截圖）

講起鄭伊健，點會沒有陳浩南？（《98古惑仔之龍爭虎鬥》劇照）

相中所見，身穿白色T恤襯黑色闊腳褲的鄭伊健在台上投入獻唱，他又唱又跳又握手，氣氛熱烈！不過鄭伊健的身形比起以往似乎圓潤了不少，加上鬆身衫褲更顯「水桶腰」，掀起網民熱議：「一眼好似商天娥」、「鄭姨健」、「天啊，這是鄭伊健」、「歲月是把殺豬刀」。不過亦有人認為只是造型出事、影相角度問題，大讚鄭伊健保養得不錯：「不油膩，已經很棒了」、「還是我心中最帥。」

之前好大隻。（資料圖片）

型！（視覺中國）

身形比起以往似乎圓潤了不少。（影片截圖）

鬆身衫褲。（影片截圖）

有人認為只是造型出事。（影片截圖）

其實近年鄭伊健同老婆蒙嘉慧甚少公開露面，兩公婆旅居日本過半退休生活，蒙嘉慧更在日本福岡開設房地產公司，主打物業管理、買賣、移民、升學諮詢等事宜，日前蒙嘉慧分享了劈柴的田園生活，還自嘲：「呢個都解鎖埋，真係冇乜可能會瘦得返」，但有不少網民都留言鼓勵她：「少少福氣，最緊要身心健康」、「只要自然就係最靚喇」、「健康就好，太瘦顯老」。

鄭伊健與Yoyo十分恩愛。(網上圖片)

日前蒙嘉慧分享了劈柴的田園生活。（影片截圖）