馮盈盈IG狂出正能量短片被批似騙局　高情商回應：咁又如何

馮盈盈（FYY）近來在Instagram上分享多條短片，其中有分享正能量的，也有教授說話技巧的，但此舉卻令向來留意馮盈盈動向的網民大感困惑，事關馮盈盈的Instagram一向以post靚相為主，間中更有福利照回饋一下網民，但就絕少看到她如「人生導師」一樣分享正能量和教說話技巧。



馮盈盈進修完畢。（資料圖片）

有網民在網上討論區指：「FYY知唔知受眾係咩人？」更有人直言：「成個IG好似scam（騙案）。」亦有人表示擔心馮盈盈的心理狀況，事業等等。總之，網民都表示不甚了解為什麼她會分享這些內容。

馮盈盈當年是港大校花。（IG@Crystalfyy）

馮盈盈素顏行山勁靚。（IG@crystalfyy）

馮盈盈。（IG@crystalfyy）

對此，馮盈盈接受《香港01》訪問時就解釋拍片的因由，她表示在學時很多同學都希望她能拍片分享學習心得和時間管理技巧，又加上近年社會上出現較多負面新聞，所以想散播正能量。她說：「我想製作一些內容去散播正能量，為大家打氣。至於題材方面，分享說話技巧，係因為我本身有好多主持嘅經驗，而且我本身對管理學和經濟學好有興趣。我身邊又有好多人都係營商，所以我之前會去報考金融分析師CFA。」她亦提及，早前剛剛讀完哈佛商學院網上課程，視學習為興趣的她說：「未來我會繼續進修增值自己，並與大家多作分享。」

馮盈盈在IG分享正能量。（IG@crystalfyy）

短片質素好高。（IG@crystalfyy）

馮盈盈教授說話技巧。（IG@crystalfyy）

馮盈盈。（IG@crystalfyy）

對於有網民指「成個IG好似scam」的言論，馮盈盈也沒有生氣，她解釋說：「我拍片只係純個人分享，並無任何計劃要開班收大家學費，咁又如何稱得上scam？不過如果之後有人邀請我再多加分享，我都會好開心，希望可以傳遞更多正面訊息畀大家。」