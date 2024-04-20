愛回家上位小花白色貼身背心　曬玲瓏浮凸身材網民讚︰有啲似羅拉

除了《東張西望》，劇集《愛回家》亦是女神育成集中地，不少當家小花甚至花旦都曾參演。港姐出身入行近5年的古佩玲，憑《愛．回家之開心速遞》飾演「神婆」申瑞素（素素）一角成功入屋，近照更令人眼前一亮。



古佩玲是《2019年度香港小姐競選》季軍。（IG：@kellyyygu_）

古佩玲去年在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「最具潛質新人」獎。（IG：@kellyyygu_）

古佩玲去年在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「最具潛質新人」獎，領獎一刻哽咽幾近落淚。她亦善於經營社交網不時與粉絲分享日常美照。近日她上載身處主題樂園打卡照，長褲配貼身白色小背心，令玲瓏浮凸好身材表露無遺，平時拍劇收收埋埋可謂禾稈冚珍珠！

古佩玲貼身白色小背心令人眼前一亮。（IG：@kellyyygu_）

古佩玲貼身白色小背心令人眼前一亮。（IG：@kellyyygu_）

古佩玲身形比例相當好（IG：@kellyyygu_）

古佩玲貼身白色小背心令人眼前一亮。（IG：@kellyyygu_）

古佩玲身形比例相當好（IG：@kellyyygu_）

古佩玲身形比例相當好（IG：@kellyyygu_）

古佩玲貼身白色小背心令人眼前一亮。（IG：@kellyyygu_）