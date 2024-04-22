44歲公認男神現身上海賽車場竟無人認得出　網民以為郭富城長高了

44歲的吳尊是大家公認的男神，五官標緻、身型高大，感覺猶如漫畫裏面走出來的男主角，而且雖然靚仔又有錢，但對初戀太太一條心又顧家，是圈中的愛妻號、好爸爸；而且最令人驚嘆的是，吳尊的靚仔樣由當初「飛輪海」出道至今快20年，接近零變化，再加上保持一副fit爆body，簡直是女士傾慕、男士羨慕的對象。

由汪東城、吳尊、炎亞綸及辰亦儒組成的台灣偶像組合「飛輪海」，自2005年出道後吸納大批粉絲。（網上圖片）

吳尊至今一樣咁靚仔。(IG@wuchun.1010)

全家都高顏值。(IG@wuchun.1010)

近年一家移居上海的吳尊，不時現身綜藝節目，在內地有一定人氣及知名度。不過吳尊日前現身上海出席世界一級方程式（F1）賽車中國站時，卻沒人認得出，有女網民寫道：「上海F1都沒人認得出吳尊嘛？ ？」

吳尊日前現身上海F1賽場。（小紅書）

靚仔又有型。（小紅書）

但似乎不太多人認出。（小紅書）

從女網民分享到社交平台的片段見到，吳尊當日戴了墨鏡，穿著皮褸配以一條墨綠色扯布褲，一身打扮簡約得來帥氣十足，期間有不少人在身旁穿梭，但似乎都沒有人把吳尊認出，女網民還與女友人問道：「是吳尊嗎？」然後再認真看才驚訝說：「真的是喔！」

有網民認錯，以為是郭富城。（小紅書）

吳尊和城城都係型男。（小紅書）

大家又覺得似唔似？（IG@aaronkwokxx）

不過拍片的這位女網民，說當時自己在2樓拍攝，鑒於前一日練完臀腿完全冇力氣，否則會衝落去合照。而其他網民則留言：「四十幾歲的男人了還保持這樣的顏值這樣的身材真不容易，走在人群中也是很顯眼的一位」、「以前是花美男，現在是型男」、「是真的帥啊，這麼多年」、「精緻的男人」；另外也有網民認不出吳尊，說：「以為郭富城長高了」、「剛轉身確實像郭富城」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

其實吳尊自細對賽車運動已情有獨鍾，在澳洲讀大學時已擁有自己的戰車，當時還特地將戰車由澳洲運回汶萊；而他今次現身F1賽場，是獲大會邀請擔任頒獎嘉賓。

吳尊為賽事擔任頒獎嘉賓。（視覺中國）