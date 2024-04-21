姜糖、神徒機場爭位大混戰　Anson Lo：我最唔想就係有人受傷

姜糖與神徒為霸頭位而發生爭執。（資料圖片）

神徒其後機管局人員獲安排到另一邊，亦安排姜濤與Anson Lo分左、右兩邊門步出。（資料圖片）

MIRROR昨晨（20） 返港，神徒同姜糖因霸位先口角後動武，混亂期間，有人報稱遭推跌兼被搶走手機，亦有人被撞跌致膝蓋瘀黑及手臂現刮痕，情況接受失控，之後有機管局及執法人員到場了解。Anson Lo今午（21日）為新歌《深閏》進行訪問時，亦有抽時間回應機場MMA事件。「我無辦法百分百好清楚件事嘅來龍去脈，但我最concern都係安全，所有fans嘅安全。我係就快到香港時知道有呢件事，我都即刻問工作人員，到底有咩人受傷、受傷程度去到邊，我最唔想就係有人受傷，呢件發生後我係好灰心，因為呢5年我嘅存在都係想令大家開心，大家追我都係想搵正能量，但我好似令大家有拗撬，受咗好多委屈，呢知娛樂價值去邊呢？我會覺得身體上有咁嘅傷害好唔值得，安全真係好緊要。」

Anson Lo受訪時，有人大叫「親生仔」疑寸爆他。（資料圖片）

提到為霸位而發生爭執而非首次，但今次升格至報警，Anson Lo認為嚴重性比以往高，而他亦有與姜濤傾返件事，認為安全至上。「我哋仲諗緊解決辦法，作為藝人做啲咩可以真實地有用，呢個仲係一個課題。（會唔會覺得大家水火不容嚴重咗？) 嚴唔嚴重唔知，但呢個現象唔係第一日發生，我諗我同姜濤無人會想有呢件事發生，唔想因為我哋兩個而影響任何人。」