50億駙馬名門老婆神隱多年激罕露面曝近況　繼承巨額遺產家族生意

現年52歲的吳家樂效力無綫多年，一直活躍於幕前演出，直至去年11月21日他竟突然在IG宣布離巢，與無綫結束30年賓主關係，震驚一眾網民。他還分享了一些他昔日的演出片段，回顧以往在tvb的美好時光，不過就並未交代離巢原因。吳家樂曾於2018年5月在Facebook上發出感言：「冇價值，俾人當透明真好冇癮。」但他就沒有說明到底發生了什麼事，令網民揣測他是否拍劇時候被人欺負，其後他亦已作出了回應。吳家樂離巢後，至今仍未公布最新的工作動向，不過相信他有機會都會多作嘗試，尤其是內地龐大的市場。他月前就正式進駐了小紅書，似是為北上發展鋪路。

吳家樂 (資料圖片)

吳家樂演過不少經典角色。(ig圖片)

家樂在凌晨時段突然有感而發。（網上圖片）

仲有一段。（網上圖片）

家樂再出post澄清。（網上圖片）

其實吳家樂真是「唔憂做」，因為他有一個家底豐厚的老婆。吳家樂的老婆是其士集團已故主席周亦卿女兒周蕙蕙，吳家樂與周蕙蕙在2005年秘密相戀，翌年1月排期註冊才令戀情曝光。兩人於2016年3月結婚，婚後育有一女兩子，其中兩名囝囝是雙胞胎，一家五口生活幸福愉快。有傳吳家樂外父身家高達50億元，因此吳家樂有50億駙馬之稱。周蕙蕙父親周亦卿近年離世，有指他留下的遺產多達50億元，而周蕙蕙更獲父親分配其士集團逾62%股權。雖然吳家樂是藝人，但他的老婆就十分低調，多年來鮮有公開露面。昨日，吳家樂老友梁思浩於IG分享聚會照，就罕見吳家樂老婆周蕙蕙亦有在場，曝光了她的近況。

吳家樂是一位出色的演員。

吳家樂。(資料圖片)

梁思浩留言表示：「幸福四月，滿滿的愛。您們讓我感到愛與誠，填滿了我人生的友情。我幸福，因為有您們，謝謝您們的愛。」並透露是次是在半島酒店舉行聚會。從相中可見，同場還有1998年港姐冠軍向海嵐、視后江美儀及曾參加《中年好聲音2》的向展鵬等圈中好友，還有與他情同兄弟的吳家樂與老婆周蕙蕙。周蕙蕙雖然系出名門，但身為名媛的她打扮低調樸素，且看來比前發福了不少，應是幸福肥，她笑容燦爛，流露出一面幸福，狀態相當不錯，看不出已經56歲，保養得相當好，與吳家樂也好有夫妻相。

梁思浩分享與好友吳家樂、向海嵐以及江美儀等的合照。(ig圖片)

梁思浩與周蕙蕙以及向展鵬合照。(ig圖片)

梁思浩與吳家樂以及周蕙蕙合照。(ig圖片)

網民分享她與吳家樂合照。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

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