碧咸Man爆孭老婆Victoria離開獲讚老公天花板　派對估計斥資240萬

碧咸嫂Victoria Beckham本月17日踏入50歲，碧咸（David Beckham）連日為老婆舉行慶祝活動，而日前（20日）就在倫敦私人會所舉辦派對。除了湯告魯斯（Tom Cruise）之外，Eva Longoria、地獄廚神Gordon Ramsay、莎瑪希爾（Salma Hayek）、4位Spice Girls拍檔全部到場，可謂星光熠熠。眾人玩得盡興，凌晨2點半離開時，碧咸就孭著疑似醉爆兼的老婆步出會所，獲網民激讚為明星老公天花板！

碧咸一家人顏值極高！（IG圖片）

Spice Girls「重組」賀Victoria生日。（IG圖片）

連正在拍攝新戲的湯告魯斯都有參加派對。（IG圖片）

去到派對尾聲，眾人玩得盡興，凌晨2點半與愛妻Victoria離開。不過疑似醉爆，加上早前做gym受腳傷，需要老公碧咸孭著步出會所。有不少網民看到照片後，都激讚碧咸Man爆，盡顯廿四孝老公本色，更指碧咸愛妻深切。事實上兩夫婦結婚多年都非常恩愛，近年兩人都不時在Instagram放閃，Victoria亦經常與網民分享碧咸的半裸肌肉照。

凌晨2點半與愛妻Victoria離開。（VCG）

Victoria疑飲醉，加上腳傷未康復，需要碧咸孭住離開。（VCG）

網民激讚碧咸Man爆！（VCG）

據外媒報道，Victoria非常重視今年的生日，所以碧咸特別安排了私人飛機與太太及子女飛到法國南部，並到La Colombe d'Or慶祝。有指兩人是餐廳熟客，一頓晚飯每人至少花費200英鎊（約1930港元）。另外，有消息指生日派對招待約100名嘉賓，單是酒水就已經是價值不菲，一瓶香檳要500英鎊（約4800港元）之外，法國佳釀Chateau Mouton Roth的售價為3000英鎊（約2.9萬港元）一瓶，估計生日派對斥資25萬英鎊（約240萬港元）。