63歲金牌司儀鄧梓峰中學畢業照曝光　一臉正經髮量超多﹗

2008年6月30日正式開播的J2台，完成歷史任務，開播16年終退役。由鄧梓峰（十郎）、黃嘉雯（Carmaney）、伍韻婷（Juliana）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）、區竣陞及林俊其主持的《關注關注組》日前播出最後一集，以「畢業禮關注組」作主題，更激罕分享鄧梓峰中學畢業照﹗



Juliana、Carmaney、鄧梓峰、區竣陞及林俊其，Arthur、行仔專登去學整「散水餅」。

鄧梓峰是香港出名的金牌司儀。（IG：@patrick_dunn_official）

鄧梓峰與一班年輕主持打成一片。（IG：@patrick_dunn_official）

《關注關注組》將播出最後一集，各位主持穿上學生服亮相。他們除分享了的畢業照，行仔的幼稚園相外貌跟現在似乎沒有太大改變、林俊其瘦了足足一個碼、Carmaney自言每次都會去一趟旅行慶祝畢業，中學時同朋友初次到日本自由行，大學畢業後則到羅馬尼亞當義工體驗生活，她笑說︰「嗰次仲專登帶埋畢業袍，去到意大利大教堂前影相，人哋以為我係意大利畢業添。」

鄧梓峰獲贈印有「十郎我愛你」的散水餅。

鄧梓峰獲贈印有「十郎我愛你」的散水餅。

Carmaney黃嘉雯讚鄧梓峰玩得︰「原先以為十郎係前輩，好難同我哋癲，點知佢真係好似同學仔咁，好玩得埋。」

當中金牌司儀鄧梓峰語言能力強，自小就讀名校喇沙小學，畢業於拔萃男書院，不過中四時曾留級一年，中五畢業後由於香港中學會考成績差，所以在二哥的安排下到美國波士頓一天主教中學就讀中六預科，成績突飛猛進，一年後考入美國波士頓大學會計系，除了流利中英文，更自學德文及法文，是本港十項全能金牌司儀代表人物。

鄧梓峰曾分享年輕時照片。（IG：@patrick_dunn_official）

鄧梓峰曾分享年輕時照片。（IG：@patrick_dunn_official）