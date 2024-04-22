最幸福視后25年前做茄哩啡舊照出土　樣貌持續進化升級如脫胎換骨

現年44歲的視后楊茜堯 (原名楊怡) 與老公羅子溢於2016年結婚，二人婚後育有一對寶貝仔女，一家四口生活幸福愉快。楊茜堯成為人妻人母後便淡出幕前全力照顧家庭，至近年才遂步復出拍劇。繼2018年的無綫劇集《再創世紀》之後，2023年就開拍了《黑色月光》，讓劇迷與粉絲可以再次看到她新的作品。而楊茜堯的樣貌亦不時成為了網民焦點所在，皆因她真是愈來愈靚，顏值不斷升級。最近有網民就重溫她初出道時，在劇集裡擔任茄哩啡的片段，與現時樣貌對比。

楊茜堯同老公羅子溢好恩愛。(ig圖片)

楊怡又靚又Fit。（IG／＠tavia_yeung）

44歲楊茜堯上次拍劇已是《家族榮耀》，事隔兩年為新劇《黑色月光》開工。

該名網民寫道：「活捉龍套時期的楊怡，看膚色似乎沒化妝，大家猜得出是哪部電視劇不？」相中的楊茜堯樣貌與現時的精緻版分別極大，很難一眼認出是她。此post亦惹來網民熱議，也有很多網民一看就知相中劇集就是向海嵐演女一的《楊貴妃》，該劇於1999年拍攝，2000年播出。楊茜堯那時只有20歲，臉上仍帶點稚氣，像個鄰家女孩，與現在充滿女人味完全是兩種感覺，彷如脫胎換骨。

楊茜堯20年前做茄哩啡個樣。(小紅書)

楊茜堯20年前做茄哩啡個樣。(小紅書)

楊茜堯初入行的樣子。

楊茜堯去年出席劇集《黑色月光》開鏡拜神儀式時，面上的肌膚非常之緊緻，兩邊的蘋果肌都脹卜卜好飽滿，左邊的肌果肌更離奇驚現V字形狀，滿滿的骨膠原媲美少女，顏值再升級，比她全盛時期的樣子更加精緻。

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