東張女神低胸裙曬豐滿上圍震撼眼球　新聞系畢業採訪期間曾被打傷

現年28歲的梁敏巧遇2019年參選香港小姐打入最後十強，雖然未能奪得三甲但仍獲簽約TVB入行。其後加入《東張西望》擔任主持開始備受關注，更憑豐滿上圍及經常在節目採訪中穿上性感貼身衫而被網民封為「東張女神」。梁敏巧昨日在Instagram上載日前出席活動時穿上的晚裝，低胸剪裁將其玲瓏浮凸的身材表露無遺。

梁敏巧遇2019年參選香港小姐打入最後十強。（IG圖片）

身材出眾！（IG圖片）

梁敏巧憑豐滿上圍及經常在節目採訪中穿上性感貼身衫而被網民封為「東張女神」。（IG圖片）

梁敏巧日前出席仁濟醫院舉行董事局就職聯歡晚宴，並於昨日在Instagram上載當晚的靚相，曬豐滿上圍及長腿，震撼網民眼球。大批網民留言大讚梁敏巧：「善良美麗❤️」、「人靚身材正😍」、「條裙將曲線感拉滿」、「Maggie（梁敏巧）女神靚得咁緊要，最漂亮女神呢個名銜，我諗你認咗第二都冇人咁認第一喇。」、「東張女神最高嗰位，又係model身材」、「閃耀生輝鎖骨迷人」。

梁敏巧低胸晚裝裙亮相，身材極震撼！（IG圖片）

長腿！（IG圖片）

梁敏巧畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，參選港姐前曾任職記者。加入《東張西望》後除了身材受外界關注，還多次試過被鬧。去年10月梁敏巧報道疑似有人利用難民食物卡集團式圖利事件，追訪「蛇頭」彭太期間，對方竟向梁敏巧動手，梁敏巧被打中嘴角。