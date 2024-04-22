東張女神低胸裙曬豐滿上圍震撼眼球 新聞系畢業採訪期間曾被打傷
撰文：吳順芯
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現年28歲的梁敏巧遇2019年參選香港小姐打入最後十強，雖然未能奪得三甲但仍獲簽約TVB入行。其後加入《東張西望》擔任主持開始備受關注，更憑豐滿上圍及經常在節目採訪中穿上性感貼身衫而被網民封為「東張女神」。梁敏巧昨日在Instagram上載日前出席活動時穿上的晚裝，低胸剪裁將其玲瓏浮凸的身材表露無遺。
梁敏巧日前出席仁濟醫院舉行董事局就職聯歡晚宴，並於昨日在Instagram上載當晚的靚相，曬豐滿上圍及長腿，震撼網民眼球。大批網民留言大讚梁敏巧：「善良美麗❤️」、「人靚身材正😍」、「條裙將曲線感拉滿」、「Maggie（梁敏巧）女神靚得咁緊要，最漂亮女神呢個名銜，我諗你認咗第二都冇人咁認第一喇。」、「東張女神最高嗰位，又係model身材」、「閃耀生輝鎖骨迷人」。
梁敏巧畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，參選港姐前曾任職記者。加入《東張西望》後除了身材受外界關注，還多次試過被鬧。去年10月梁敏巧報道疑似有人利用難民食物卡集團式圖利事件，追訪「蛇頭」彭太期間，對方竟向梁敏巧動手，梁敏巧被打中嘴角。
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