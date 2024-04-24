29歲人妻港姐婚後不改拜金本性 曬CHANEL Hermès戰利品獲讚精明
撰文：張寧兒
出版：更新：
2019年港姐蔡嘉欣（Kayan）一向被封「拜金港姐」，去年她嫁有米男友Derek後過上富泰人妻生活，婚後又到北海道滑雪又到嵐山玩，相當盡慶。而結婚後的她不改「拜金」本性，依然愛曬名牌手袋，日前拍片分享新入手的三個名牌手袋及靚鞋，連她都忍不住自嘲「拜金系列」。
蔡嘉欣在片中先分享三個手袋，其中兩個是Celine及Hermès，Celine手袋是用商場積分換購，Hermès手袋則是代購買入，蔡嘉欣稱比原價略貴，翻查網上資料，公價約4萬5千元；另一個Loro Piana手袋她則自爆用了2萬8千元。及後蔡嘉欣又分享了三對CHANEL靚鞋，蔡嘉欣強調是趁減價6折購入，只有一對鞋是原價買入。
有不少網民支持蔡嘉欣多拍開箱片，更稱讚她「精明拜金」。蔡嘉欣多年來均被指「拜金」，去年因一個「Barbie」帖文而再被鬧拜金，更有人叫同框的何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）、鍾晴疏遠蔡嘉欣。對此蔡嘉欣出長文直認不諱，並反擊道：「係呀我係拜金，但我拜金得起，拜金的我以後會繼續為了提升我生活質素而努力工作！」